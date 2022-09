Cal Crutchlow: Yamaha heeft last van het Marc Marquez-effect

Cal Crutchlow kwam afgelopen weekend voor het eerst in een jaar weer in actie tijdens een MotoGP-raceweekend. Hij is de vervanger van Andrea Dovizioso, die zijn helm na de Grand Prix van San Marino aan de wilgen heeft gehangen. Crutchlow heeft de afgelopen maanden wel aardig veel gereden met de Yamaha M1, maar dan tijdens testdagen. Het team zoekt naar oplossingen voor de problemen waar de rijders momenteel mee te maken hebben. Fabio Quartararo is de enige die competitief is met de machine, maar ook hij klaagt over een gebrek aan vermogen. De andere coureurs, met name fabrieksrijder Franco Morbidelli, komen helemaal niet in de buurt.

“Ik begrijp waarom we problemen hebben”, zegt Crutchlow. “Als Yamaha hebben we momenteel last van het Marc Marquez-effect. Hij kon destijds met de Honda rijden, niemand anders was goed op de Honda. Ik heb m’n best gedaan en kwam aardig mee als het meezat, Dani [Pedrosa] ook. We konden hem soms benaderen. Nu lijkt het erop dat Yamaha rijders heeft die niet zo snel zijn als Fabio. Maar ik denk niet dat de andere rijders het slecht doen, Fabio doet het gewoon ongelofelijk goed. Er bestaat geen vervanging voor vermogen, dat weten we. Deze jongens moeten over de limiet van de motor rijden om dat te compenseren. Wat Fabio doet met deze motor is heel speciaal. Hoe hij er het meeste uithaalt, is speciaal. Waarom ik dat het Marc Marquez-effect noem is omdat ik weet hoe hij het doet. Ik zie hoe hij het doet, zelfs op televisie kan ik zien wat hij doet en hoe hij het doet. Maar je kunt het zelf niet. Dat is het verschil in een rijder. Hij kan misschien iets niet wat ik wel kan. Hij doet negen dingen beter dan ik. Hij heeft dat op dit moment. Het belangrijkste is dat we de andere rijders dichter naar Fabio brengen, maar er tegelijkertijd ook voor zorgen dat Fabio sneller wordt. Ik geloof dat het plan voornamelijk is om de andere rijders, volgend jaar is er maar één, op datzelfde niveau te krijgen.”

Volgens Crutchlow zit het verschil vooral in de bochtentechniek: “Fabio heeft niet de problemen die Dovi en ik hebben. Hij is sneller dan ons in de bochten, zo simpel is het. Dan hoef je niet zo agressief op het gas te gaan, spint de achterband minder. Het is een vicieuze cirkel.”

Yamaha hoeft niet het sterkste motorblok

Tijdens de MotoGP-test in Misano eerder deze maand introduceerde Yamaha een nieuw motorblok om de problemen van Quartararo deels te verhelpen. Deze kan pas in het nieuwe seizoen ingezet worden, maar Crutchlow ziet het als een goede ontwikkeling. “Yamaha heeft het goed gedaan door een blok te maken die sterker is dan wat we nu hebben. Zoals ik eerder al zei hoeft Yamaha niet de snelste motor op de grid te hebben. Ze moeten competitief zijn en in staat zijn om mee te doen in het gevecht. Dat is op dit moment niet mogelijk. Ze moeten zich kunnen verdedigen op de rechte stukken en eventueel een inhaalactie maken of in ieder geval niet ingehaald worden. Dat is de sleutel. Ik denk dat ze daar een heel eind mee zijn. Het is goed te zien. Ik heb de Yamaha vaak op de baan gezien en vaak was de motor op bepaalde vlakken zo goed dat ze het niet nodig hadden. Maar nu zijn er veel snelle motoren op de grid en is het wel nodig. Ik denk dat ze een goede stap gezet hebben.”