Crutchlow krijgt wildcard voor MotoGP Grand Prix van Japan

Crutchlow maakte in 2011 met Tech3 Yamaha zijn debuut in de MotoGP, nadat hij eerder voor het Japanse merk uitkwam in het World Superbike-kampioenschap. Vervolgens reed hij voor Ducati en Honda in de topklasse van de motorsport. Na zijn vertrek uit de MotoGP eind 2020, keerde hij als officiële testrijder terug bij Yamaha. Sindsdien viel hij enkele keren in.

Yamaha-teambaas Massimo Meregalli bevestigt in gesprek met onze zusterpublicatie Motorsport-Total dat de Brit in Japan met een wildcard zijn rentree maakt: “We zijn zeer blij met Cal. We proberen het aantal testdagen in Europa zelfs te verhogen. We hebben al besloten dat hij dit jaar met een wildcard in Motegi gaat rijden. Ik hoop dat er nog een tweede race bij komt.”

Het seizoen 2023 verloopt uitermate moeizaam voor Yamaha. Het merk heeft met Fabio Quartararo slechts twee podiumplaatsen behaald. De Fransman klaagt al maanden over het gebrek aan vooruitgang bij het merk. Yamaha staat momenteel onderaan in het constructeurskampioenschap, zeven punten achter het eveneens dramatisch presterende Honda.