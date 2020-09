Crutchlow 'in grote problemen' na armoperatie

Crutchlow brak in de warm-up voor de Spaanse GP zijn linkerpols, maar stond een week later weer aan de start van de GP van Andalusië. De coureur kreeg last van zijn rechterarm omdat hij het gebrek aan kracht in zijn linkerarm moest compenseren. In de volgende races bleef het probleem opspelen, Crutchlow besloot na de GP van Stiermarken een operatie te laten uitvoeren om het probleem op te lossen. Dat is echter niet helemaal gelukt. De coureur heeft ‘liters’ vocht verloren uit zijn arm, het was zelfs zover dat de wond weer geopend moest worden om het vocht af te voeren. De wond is als gevolg daarvan nog niet geheeld.

“De laatste keer dat ik de operatie gehad heb was Barcelona 2014”, aldus Crutchlow. “Het lijkt erop dat ze het onderhuids weefsel nooit weggehaald hebben, ze hebben het altijd gewoon geopend. Nu lijkt het erop dat er een nieuwe laag weefsel gegroeid is en dat is gedurende de lockdown dichtgegroeid. Het moest weggesneden worden of het moest weggehaald. Met mijn lichaamsbouw heeft het veel invloed op de spieren. Als je kijkt naar de foto’s lijkt het erop dat de bovenste spier mooi schoon is, het lijkt wel een steak. De onderste spier zorgt echt voor problemen omdat het jaren mishandeld is. Ik heb de operatie gehad, ze hebben het weefsel verwijderd. De laatste keer dat ze dat gedaan hebben was in 2015 bij Dani Pedrosa en hij heeft zes weken niet gereden. Wat mij de laatste dagen overkomen is, is een ramp. Ik heb liters en liters vocht, ze noemen het seroma, verloren. Dat was het geval toen ik na tien dagen het verband eraf haalde. Het vocht kwam erdoor, dat is geen probleem. Maar het is gewoon niet opgehouden en de schade aan de binnenkant is groot. Het probleem is dat m’n arm nu open ligt en toen we de hechtingen eruit gehaald hebben, zag je de spier gewoon liggen. Mijn arm ligt open en ben deze week iedere dag in het ziekenhuis geweest. Het is weer gehecht, maar vanochtend kon ik de botten in m’n hand niet eens zien omdat er zoveel vocht zit. We hebben de hechtingen er daarna weer uitgehaald om het vocht eruit te halen.”

Crutchlow heeft toestemming om dit weekend aan de start te komen tijdens de GP van San Marino, maar weet niet of hij de race kan rijden. “Ik begin altijd met de verwachting dat ik kan racen, maar of het dit weekend ook kan weet ik niet. Ik moet zien hoe mijn arm vrijdag aan voelt. Het is de slechtste situatie die ik kon hebben met negen races in elf weken en een arm die moet herstellen. Misschien kan ik in VT1 rijden en is er geen probleem. Maar hoe meer ik de arm gebruik, des te meer vocht eruit komt. Dat moet stoppen, maar een ‘quick fix’ bestaat niet.”

Met medewerking van Lewis Duncan