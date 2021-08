Op vrijdagochtend maakte Yamaha bekend met onmiddellijke ingang afscheid te hebben genomen van zorgenkind Maverick Viñales. Motorsport.com kan bevestigen dat zijn plek tijdens de Britse Grand Prix wordt ingenomen door Cal Crutchlow. De officiële bekendmaking volgt op een later moment.

Crutchlow was al van plan om af te reizen naar Silverstone, waar hij bij SRT de plaats zou innemen van de geblesseerde Franco Morbidelli. De Italiaan is nog altijd herstellende van een knieoperatie in juni. Yamaha heeft besloten om haar testrijder Crutchlow in te zetten bij het fabrieksteam. Daar wordt hij herenigd met zijn testteam crew-chief Silvano Galbusera, die sinds de Grand Prix van Catalonië werkzaam was voor Viñales. Voor de Brit wordt het zijn eerste keer op een fabrieksmachine in de MotoGP sinds 2014, al stond hij tussen 2018 en 2020 bij LCR wel onder contract van Honda maar reed hij voor het satellietteam.

Aangezien Morbidelli nog altijd geblesseerd is, moest SRT op zoek naar een vervanger. Het team heeft Moto2-rijder Jake Dixon bereid gevonden om op Silverstone plaats te nemen op de A-spec M1.

Yamaha zal binnenkort bekendmaken wie tijdens de overige races de plek van Viñales gaat innemen. Crutchlow liet in Oostenrijk al doorschemeren niet van plan te zijn om het seizoen af te maken als vaste rijder van Yamaha.