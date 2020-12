Crutchlow: MotoGP blijft ook in 2021 verrassende winnaars krijgen

Daar waar het coronavirus al zorgde voor een vreemde aanloop naar het seizoen zorgden de matadoren in de MotoGP voor een bijzonder seizoen. In afwezigheid van de geblesseerde Marc Marquez werden de veertien races door negen verschillende rijders gewonnen. Bovendien waren er met Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Joan Mir, Brad Binder en Miguel Oliveira vijf rijders die voor het eerst een MotoGP-race wonnen. Het onvoorspelbare verloop van het seizoen werd bovendien in de hand gewerkt doordat de nieuwe achterband van Michelin.

Crutchlow gelooft echter dat de onvoorspelbaarheid deels is veroorzaakt door het optreden van promotor Dorna met betrekking tot de reglementen. Hierdoor beschikken veel rijders over sterk materiaal en daarom voorspelt de Brit dat er ook onder normale omstandigheden veel kanshebbers zijn op eremetaal. “Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik denk dat je deze verrassende winnaars blijft houden. Ik denk dat je veel rijders gedurende het jaar op het podium ziet eindigen, omdat vrijwel iedereen op een fabrieksmachine zit”, vertelde Crutchlow.

“Carmelo [Ezpeleta, CEO van Dorna] heeft fantastisch werk geleverd met de regels, waardoor het spannend en zeer competitief is met strijd door het hele veld. Iedereen heeft nu een goede motor. Sommige rijders kunnen omgaan met de nieuwe banden en anderen lukt dat niet. Die mensen zullen misschien met de band mee groeien en volgend jaar competitiever zijn. Dit jaar heb je veertien races lang geweldige strijd gezien en ik weet zeker dat dit volgend jaar weer het geval is, zelfs als het een normaal kampioenschap wordt. Ik geloof echter dat er veel verschillende winnaars zullen zijn.”

Zelf staat Crutchlow in 2021 niet meer op de startopstelling in de MotoGP. Bij LCR Honda was geen plek meer voor hem, waarna hij door Yamaha werd gestrikt als testrijder. Hij kan weer als fan naar races kijken en hoopt daarom ook dat goede vriend Jack Miller in 2021 succes gaat boeken. “Ik zou Jack graag zien winnen. Ik denk dat hij heeft bewezen dat hij ervoor kan gaan. In de laatste races deed hij dat weer. Er is geen reden dat hij volgend jaar niet voor de titel kan gaan. Ik kijk ernaar uit om Marc [Marquez] terug te zien keren, want hij is de laatste jaren zo dominant geweest en hij verdient het om op de grid te staan.”