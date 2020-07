Crutchlow zet zinnen op MotoGP-deal met Aprilia

Honda bevestigde op maandag dat Pol Espargaro komend jaar de overstap maakt naar het fabrieksteam, waar hij teamgenoot wordt van Marc Marquez. Het jongere broertje van de veelvoudig wereldkampioen Alex verkast naar LCR, waar hij de plek van Crutchlow inneemt. De uitgesproken Brit stelt “al drie maanden” op de hoogte te zijn geweest van zijn naderende afscheid en is sinds eind vorig jaar op zoek naar een nieuwe werkgever.

Nu de toekomst van dopingzondaar Andrea Iannone onzeker is, wordt Crutchlow genoemd als belangrijke kandidaat om in 2021 bij Aprilia een team te vormen met Aleix Espargaro. In een Zoom-interview met onder meer Motorsport.com kwam het onderwerp ter sprake: “Als de kans zich aandient dat ik voor Aprilia kan gaan rijden, zou dat een geweldige deal voor mij zijn. Het zou opwindend zijn, het is een interessant project. Ik ben met mijn snelheid erg goed om het podium te halen, te proberen goed te presteren en de motor verder te ontwikkelen. Mensen moeten niet vergeten dat de laatste keer dat ik een race finishte, ik naast Marc Marquez op het podium stond. Ik heb niet aan snelheid ingeboet, ik voel me goed, competitief, gemotiveerd en gedreven. Misschien wel meer dan ooit. Er is een geweldige kans dat ik volgend jaar in de MotoGP race bij een geweldig team en dat is precies wat ik wil.”

Ducati heeft eveneens een fabriekszitje vrij nu de onderhandelingen met Andrea Dovizioso opnieuw zijn vastgelopen. Toen Motorsport.com hem vroeg of een terugkeer naar het Italiaanse merk - waarmee hij in 2014 racete - een optie was, zei Crutchlow: “Mijn relatie met Ducati was fantastisch, vermoedelijk een van de beste die ik ooit met een team heb gehad. Ik spreek maandelijks nog met Davide [Tardozzi, teammanager] en Paolo [Ciabatti, sportief directeur]. Davide spreek ik wekelijks, ongeacht wat er in de wereld gaande is. Dus heb ik met hen gesproken? Ja, ik spreek ze elke week. Ja, ik heb met Gigi [Dall’Igna, algemeen manager] gesproken. Sindsdien is de situatie enigszins veranderd. Ik weet wat hun plan is en dat is afwachten.”

WK Superbikes momenteel geen optie

Honda bood Crutchlow een plekje aan in het WK Superbikes maar daarvoor bedankte hij vriendelijk: “Zij willen dat ik dat ga doen, daarom heeft Puig het voorgesteld. Zo lang er in de MotoGP nog dingen zijn die ik graag wil doen, blijf ik hier rijden. Zeg nooit nooit, ik heb gewoon gezegd dat ik niet echt interesse heb in het WK Superbikes. Ik heb een geweldige carrière in de MotoGP gehad. Ik zie het niet als stap terug. Mensen denken dat het een stap terug is als ik naar het World Superbikes ga maar zo kijk ik er niet naar. Ik zie het als een fantastisch kampioenschap met een aantal geweldige coureurs. Op dit moment wil ik dat echter niet. Als je het me nu vraagt, zie ik mezelf actief blijven in de MotoGP.”

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Lewis Duncan