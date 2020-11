Quartararo: Komst van testrijder Crutchlow "een geweldige kans"

Crutchlow onthulde donderdag dat de onderhandelingen met Yamaha over een rol als testrijder in een vergevorderd stadium verkeren. De Britse coureur heeft Aprilia daarentegen laten weten dat hij niet langer beschikbaar is voor het tweede zitje. De testplannen van Yamaha met Jorge Lorenzo werden dit seizoen grotendeels geschrapt vanwege het coronavirus. De drievoudig MotoGP-kampioen reed geen meter op de huidige versie van de M1 en was tijdens een test in Portugal vier seconden langzamer dan Aprilia-coureur Aleix Espargaro.

Quartararo gaf vorig weekend toe dat de 2020-versie van de M1 nooit als ‘zijn motor’ gevoeld heeft. Maverick Viñales en Valentino Rossi klaagden eveneens over de wisselvallige prestaties van de Yamaha. Met zijn ervaring in de MotoGP kan Crutchlow waardevol zijn voor het Japanse merk, stelt Quartararo. “Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Dit jaar hadden we een testrijder die niet veel gereden heeft, ik denk dat het goed is om – net zoals de andere fabrikanten – een rijder te hebben die echt wil rijden, dan kan Yamaha ook echt veel testen met de motor. Ik denk dat we dat op dit moment missen. Cal rijdt nu op de Honda, maar heeft ook met Yamaha en Ducati gereden. Voor Yamaha is het volgens mij een geweldige kans. Het is heel mooi en ik hoop dat we samen iets kunnen vinden als Cal er volgend jaar bij zit.”

Feedback van Crutchlow 'heel direct'

Op dezelfde vraag reageerde Viñales positief omdat Crutchlow ‘heel direct’ is met zijn feedback. “Mijn gevoel zegt me dat het belangrijk is dat we Cal erbij krijgen. Ik hou van de directheid in zijn feedback en als hij voelt dat er iets niet klopt, zegt hij dat", zei Viñales met gevoel voor understatement. "Dat hebben we nodig. We moeten begrijpen wat wel en niet werkt [op deze motor]. Niet pas over vijf maanden, maar morgen al. We moeten echt snel beter worden. Dat is belangrijk. Het is niet een beslissing die wij [als rijders] nemen, Yamaha moet dat doen. Maar ik denk dat Cal onze motor echt kan verbeteren, we zien bij Honda dat ze daar veel grip aan de achterkant hebben. Deze informatie en zijn manier van rijden, wanneer ik hem zie… als hij een goede dag heeft, is het verdomde lastig om Cal te verslaan. Zijn feedback is waardevol en zijn karakter kunnen we er goed bij hebben, hij is erg direct en dat is wat wij nodig hebben.”