Crutchlow prijst zich gelukkig met carrière in gouden tijdperk

Na drie jaar bij Yamaha, een jaar bij Ducati en zes seizoenen in dienst van Honda maakte Crutchlow voor de Grand Prix van Valencia bekend dat hij afscheid zou nemen van de MotoGP. Hij was in 2020 geen moment helemaal fit door verschillende blessures en de hermetisch afgesloten paddock deed hem verlangen naar het gezinsleven. Op 35-jarige leeftijd trekt de Brit dus de stekker uit zijn actieve carrière, maar hij maakte niet veel later bekend dat hij in 2021 aan de slag gaat als testrijder van Yamaha.

De MotoGP groeide de afgelopen jaren uit tot de meest competitieve vorm van motorsport ter wereld. Crutchlow realiseerde zich dat en is blij dat hij actief mocht zijn in het gouden tijdperk van de Grand Prix-racerij: “Ik denk dat we ons allemaal gelukkig mogen prijzen dat we in dit tijdperk mogen racen. Ik ben hier tien jaar geweest, andere rijders veel korter. De MotoGP is de afgelopen vijf jaar zo competitief geweest, daarvoor zag je nog mensen op CRT-motoren, werd de elektronica veranderd en nu rijdt iedereen praktisch op hetzelfde materiaal. Het is waarom je zoveel mensen zo sterk ziet in de MotoGP en die verandering is heel groot. Toen dat geïntroduceerd werd moest iedereen er een beetje om lachen, maar nu heb je in feite iedereen op de grid op een fabrieksmachine. Iedereen kan competitief zijn. Iedereen wordt steeds sneller en de rijders worden steeds beter. Het is goed om in dit tijdperk in de MotoGP actief te zijn.”

Niet alleen op technisch vlak heeft Crutchlow genoten van zijn tijd in de MotoGP, ook reed hij naar eigen zeggen tegen de grootste rijders uit de sport. “Ik heb met de beste namen in deze sport mogen rijden, zeker die we in dit tijdperk gehad hebben. Het was voor mij een voorrecht dat ik met ze heb mogen rijden en dat ik het circuit met ze heb kunnen delen. Ik heb grote veranderingen gezien, maar ik heb geluk gehad met de teams waar ik gereden heb en met het feit dat ik mezelf gebleven ben. Ik weet zeker dat het een mooi kampioenschap blijft, we zullen nog veel meer winnaars zien en rijders op het podium zullen zien.”