Crutchlow pleit voor MotoGP-weerprotocol na bloedhete Tsjechische GP

Cal Crutchlow vindt dat de MotoGP zou moeten overwegen een weerprotocol in te voeren, nadat hij tijdens de Grand Prix van Tsjechië wat hij omschreef als ‘een van de heetste races uit zijn carrière’ had gereden.

De MotoGP-coureurs hadden tijdens het weekend in Brno te maken met ongewoon hoge temperaturen, waarbij het Tsjechische Hydrometeorologisch Instituut in het hele land hittegolfwaarschuwingen uitvaardigde.

De omstandigheden verslechterden met name tijdens de sprintrace op zaterdag, toen de luchttemperatuur ruim boven de 30 °C uitkwam en de baantemperatuur op het Autodrom van Brno de 55 °C overschreed.

De verzengende hitte was voor de ervaren coureur Crutchlow aanleiding om op te roepen tot actie, waarbij hij benadrukte dat andere sportkampioenschappen wel maatregelen hebben voor dergelijke scenario’s.

„Het was vandaag verdomd heet”, zei de Brit, die inviel voor de geblesseerde Johann Zarco, na de sprintrace.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Het was zo heet en je ziet al dat gewacht. Je gaat naar de startgrid en probeert er vervolgens weer weg te komen omdat het te heet is. Het was echt verschrikkelijk heet, een van de heetste races die ik ooit heb gereden.

“Het was maar een halve race. Stel je voor dat het vandaag een race van 20 ronden was geweest.

“Naar mijn mening moeten ze eens goed nadenken over deze hele situatie. Ik weet het niet, maar in andere sporten hebben ze weerprotocollen, ze hebben al die dingen.”

Na weer een zware race op zondag, waarbij de omgevingstemperatuur opliep tot 33 °C, benadrukte Crutchlow hoe moeilijk het was om in een peloton te racen.

“De hitte in de eerste ronde, in het peloton, pff,” zei hij. “Zaterdag dacht ik dat mijn wenkbrauwen verschroeid waren. Zondag kwam ik in de eerste ronde uit bocht 4 en haalde ik mijn afscheurfolie tevoorschijn omdat het er verbrand uitzag. Er komt zoveel hitte van ieders motoren af als je in een peloton rijdt.”

Regerend MotoGP-kampioen Marc Márquez sloot zich hierbij aan en voegde eraan toe dat de procedure op de startgrid vóór de race de problemen van de coureurs bij extreme weersomstandigheden nog vergroot.

Toen hem werd gevraagd waarom hij er na de sprint zo uitgeput uitzag, zei de fabrieksrijder van Ducati: „Het zit zo: ik houd niet van het schema.

“Ik probeer het hele weekend energie te sparen, maar als je dan in de sprint zit met 55 graden op de grond en 35 graden in de lucht, sta je daar 25 minuten te wachten, zwetend,” zei hij.

"Dus ik vind het maar niks, ik had een hekel aan dat podium."

Crutchlow stelde dat het probleem uiteindelijk neerkomt op een gebrek aan eensgezindheid onder de coureurs over dringende zaken, waaronder veiligheid.

“Het probleem dat je hier hebt, is hetzelfde als altijd: het ontbreken van een rijdersvakbond,” zei hij. “Als één rijder rijdt, dan rijdt iedereen mee. En de [MotoGP]-organisatie weet dit.

"Als het water zo diep was, zou één rijder eruit gaan, en zou iedereen zeggen: ‘wij gaan er niet uit’. Dan zou die ene de pitstraat verlaten, en zou iedereen de pitstraat verlaten, omdat ze niet bij elkaar blijven, omdat ze niet willen dat iemand een voordeel heeft of omdat ze niet willen dat hun fabrikant tegen hen zegt: ‘Ah, je hebt die race niet gereden, dus je krijgt geen geld.’

“Dat is de realiteit.”

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toen hem werd gevraagd waarom Formule 1-coureurs niet met dergelijke situaties te maken hebben, voegde hij eraan toe: „Omdat ze elkaar steunen.”

Het weerprotocol van de F1 uitgelegd

De F1, eveneens eigendom van Liberty Media, heeft een speciaal protocol voor hittegevaar bij extreme weersomstandigheden. Dit protocol, dat werd ingevoerd naar aanleiding van de GP van Qatar in 2023 – die plaatsvond onder hete en vochtige omstandigheden – treedt automatisch in werking als de weersvoorspellingen een omgevingstemperatuur van 31 °C of hoger aangeven tijdens een sprint of een Grand Prix.

In dergelijke gevallen mogen coureurs een speciaal koelvest onder hun racepak dragen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.

Het hitteprotocol werd vorig jaar tijdens de races in Singapore en Miami geactiveerd.

Verder heeft de F1 vanaf dit seizoen ook een nieuw waarschuwingssysteem voor regenrisico’s ingevoerd, dat wordt geactiveerd wanneer weersvoorspellingen wijzen op „een neerslagkans van meer dan 40% op enig moment tijdens de sprint of de race van een wedstrijd, of naar eigen goeddunken van de racedirecteur“.

Het systeem werd dit jaar voor het eerst ingezet tijdens de GP van Miami.