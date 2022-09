Crutchlow verklaart paniekmoment dat zijn Japanse GP dwarszat

Na de GP van Aragon was de Japanse Grand Prix het tweede optreden van Cal Crutchlow als vervanger van Andrea Dovizioso bij RNF Racing Yamaha. De kwalificatie op Motegi viel echter wat tegen, want de Brit kwam op een natte baan niet verder dan de 23e tijd. Vervolgens verloor hij bij de start van de race nog meer terrein, nadat er na de laatste bocht richting de grid een alarm afging over de temperatuur van zijn voorband. Hierdoor vergat hij de diverse hulpmiddelen voor de start in te schakelen. Uiteindelijk slaagde Crutchlow erin om zich nog terug te knokken naar de vijftiende positie, slechts 19,2 seconden achter racewinnaar Jack Miller. Dat resultaat stemt hem tevreden, maar met een betere kwalificatie en een betere start had hij een veel beter resultaat mogelijk geacht.

"Ik ben heel tevreden met en heel trots op mijn resultaat, aangezien ik richting de startgrid bij het uitkomen van de laatste bocht een alarm kreeg dat de voorband niet op temperatuur was", stak Cruchtlow van wal na afloop van de race. "Ik raakte daardoor in paniek en de afstand van de laatste bocht naar de grid was zo klein, dat ik de verdomde devices niet had ingedrukt. Ik had dus geen devices, geen launch control, niks. Mijn start was dus verschrikkelijk in vergelijking met hoe het had moeten gaan, maar zonder devices was het een goede start. Desondanks verloor ik posities en daardoor reed ik achteraan. Het duurde lang voor ik de anderen kon passeren, maar ik was net zo snel als Jack [Miller] zodra dat wel lukte. Ik had de snelheid, maar ik kwalificeerde me achterin en drukte de knopjes voor launch control niet in. Het gevoel was wel goed."

Crutchlow merkt dat hij in de kwalificaties tekort komt. Dat ene snelle rondje komt er naar eigen zeggen niet meer uit doordat hij raceritme mist. "Mijn probleem is dat ik zo ver van achteren moet komen. Ook duurt het op de Yamaha drie ronden voordat je iemand kan inhalen. In ronde 12 reed ik in vrije lucht, maar iedereen die je inhaalt gaat sneller dan degene daarvoor. We haalden de groep voor ons bij, maar ik had makkelijk achtste of negende kunnen worden als ik me goed had gekwalificeerd en goed had gestart. Ook in Aragon voelde ik me oké en ik kwam hier dus al met een positief gevoel. Vrijdag wist ik al dat ik het hele weekend snel kon zijn, maar het lukt niet meer om de rondjes op de limiet in de kwalificatie te rijden omdat ik niet meer race. Pol Espargaro reed 1.46-ers, terwijl hij vrijdagmiddag nog 1.44 reed. Dat vind ik ongelofelijk."