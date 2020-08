Crutchlow ‘optimistisch’ dat hij in 2021 in de MotoGP rijdt

HRC Honda besloot eerder dit jaar om het aflopende contract met Crutchlow niet te verlengen, hij moest als gevolg daarvan zijn zitje bij LCR Honda opgeven. Alex Marquez neemt diens plek in bij LCR, hij tekende vorige maand een nieuwe tweejarige deal bij het Japanse merk. De Brit is gelinkt aan een overstap naar Aprilia, maar de Italiaanse formatie wacht nog altijd op de uitslag van Andrea Iannone’s dopingzaak. Het feit dat ook Andrea Dovizioso voor volgend seizoen op de markt is, zorgt er bovendien voor dat er nog een aantrekkelijke optie is voor Aprilia.

Crutchlow herhaalde donderdagmiddag in gesprek met de media dat hij niet weet wat voor invloed het Dovizioso-nieuws op hem heeft, maar de Brit is optimistisch over een langer verblijf in de MotoGP. “Ik weet het niet, ik heb geen idee. Het is nog altijd hetzelfde als vorige week, ik weet nog niets meer. Maar ik ben optimistisch en heb er vertrouwen in dat ik volgend jaar zal rijden.”

Crutchlow grapte dat hij en Dovizioso samen een ‘klassiek raceteam’ zouden moeten beginnen als ze na dit jaar niet meer in de MotoGP actief zijn. “Als het niet lukt en Dovi wil ook stoppen, dan kunnen we misschien zelf een team oprichten en gaan we met klassieke motoren racen”, kreeg Crutchlow de lachers op zijn hand.

Dovizioso en Aprilia? "Ik denk niet dat we hem kunnen betalen"

Dovizioso bevestigde afgelopen zaterdag dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt bij Ducati. Hij had op dat moment geen ‘plan B’, maar wil in principe wel blijven racen. Afgezien van Ducati is Aprilia het enige fabrieksteam dat haar line-up voor volgend seizoen nog niet compleet heeft. Hoewel het ontkend werd door Dovizioso’s manager Simone Battistella, heeft de scheiding met Ducati naar verluidt te maken met de financiële compensatie.

Mocht dat waar zijn dan is het onwaarschijnlijk dat hij naar Aprilia verkast, CEO Massimo Rivola gaf vorige week toe dat men Dovizioso waarschijnlijk niet kan betalen. “Dit komt onverwacht”, zei Rivola. “Dovi is een van de toprijders in de afgelopen jaren. Ik denk niet dat wij een rijder als hem kunnen betalen, maar het is goed dat we mee kunnen doen. Ik weet niet hoe het gaat uitpakken.”