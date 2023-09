Crutchlow ontevreden over ontwikkeling Yamaha MotoGP-machine

Na zijn afscheid als fulltime-coureur in 2020 is Cal Crutchlow als testcoureur aan het MotoGP-team van Yamaha verbonden. De Japanse fabrikant maakt dit jaar een bijzonder moeilijk seizoen door en staat bij de constructeurs op de voorlaatste positie in het kampioenschap. Dat het allemaal niet voor de wind gaat bij Yamaha wordt onderstreept door een slechte testsessie in Misano, waar coureurs Franco Morbidelli en Fabio Quartararo totaal niet te spreken waren over de nieuwe onderdelen op de machine.

Tijdens de Grand Prix van Japan wordt Crutchlow ingezet als wildcardrijder en ziet het als een extra testsessie. "Het is natuurlijk zwaar om na zeven maanden weer te racen," vertelt de drievoudig winnaar van een MotoGP-race voorafgaand aan het Japanse raceweekend. "Ze vroegen mij 'wil je een wildcard?' Die hebben we hard nodig. We testen namelijk te weinig. We hebben extra tijd op de baan nodig en het is voor Yamaha logisch om de motoren in Motegi te hebben." Of de Yamaha's met nieuwe onderdelen de baan op gestuurd worden in Japan, dat weet de Engelsman niet: "Of we wat nieuws kunnen testen blijft altijd een groot punt. We gaan zien wat we kunnen doen."

Het zijn van testcoureur bij Yamaha valt Crutchlow op zich niet tegen, maar de 37-jarige man uit Coventry verklaart wel dat het ontwikkeltraject niet goed genoeg is. "Het is moeilijk om alleen te rijden. Ik was alleen op de baan [tijdens de Motegi-test] zoals ik vaker was tijdens de tests", vertelt de Engelsman. "Het is dus lastig om een goed referentiepunt te krijgen. Het ging wel oké, ik was wel blij met hoe het ging. Ik ben natuurlijk niet blij met huidige ontwikkelingsproces."

Verkeerde focus Yamaha

Bij Yamaha wordt er hard gewerkt aan een verbeterd motorblok, maar volgens Crutchlow is er veel meer waar de Japanse fabrikant moet verbeteren. "We zijn nu namelijk niet aan het ontwikkelen als we moeten", vertelt de Britse coureur. "Ik denk en ik hoop dat dit gaat veranderen. Zoals jullie weten heb ik veel getest met het nieuwe motorblok. Ik geloof dat we daar de goede richting mee opgaan, maar het is nog lang niet de stap die we moeten zetten." Daarbij noemt de Yamaha-rijder dat de fabriek ook: "Ze hebben teveel gefocust op de aerodynamica. Ik denk namelijk dat ik zonder aero-fairings net zo snel over de baan kan dan met deze fairings. Er zijn drie hoofdonderdelen waar we ons op moeten focussen: de motor, de elektronica en dan pas de aero."