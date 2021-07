Crutchlow keert terug in MotoGP als vervanger van Morbidelli

Franco Morbidelli raakte vorige maand bij een trainingsongeluk geblesseerd aan zijn knie en moest zodoende de Dutch TT aan zich voorbij laten gaan. De Italiaan werd in Assen vervangen door de World Superbike-rijder Garrett Gerloff, die zeventiende werd op de Drentse omloop. Voor de aankomende drie races gaat Yamaha SRT echter voor een ervaren kracht: Cal Crutchlow, dit jaar testrijder voor het Japanse merk, neemt de twee wedstrijden op de Red Bull Ring in Oostenrijk en de Britse Grote Prijs op Silverstone voor zijn rekening.

“Ik kijk ernaar uit om de komende drie races voor Petronas Yamaha SRT te rijden”, reageert Crutchlow in een persbericht van het team. “De reden is natuurlijk niet fraai. Ik wens Franco een goed herstel toe en hoop dat hij sterk terug kan keren na zijn knieoperatie.” Crutchlow, die eind vorig jaar na zes seizoenen een einde zag komen aan zijn dienstverband bij LCR Honda, zegt zonder verwachtingen af te reizen naar Oostenrijk. “Het is lastig om doelen te formuleren voor deze drie races. Het zal vooral draaien om het leren kennen van de motor, aangezien ik dit jaar maar een beperkt aantal dagen heb kunnen rijden. Het positieve is dat ik de motoren met elkaar kan vergelijken en veel data voor Yamaha kan verzamelen. Ik word een beetje in het diepe gegooid, maar ik heb er zin in om weer plaats te nemen op de grid.”

De keuze voor Crutchlow is dus vooral ingegeven door het feit dat hij Yamaha kan helpen om de M1 verder te verbeteren. “Na alle opties bekeken te hebben, hebben we samen met Yamaha besloten Cal te vragen om in te vallen voor Franco”, zegt Razlan Razali, de teambaas van Petronas Yamaha SRT. “Cal is een fantastische en ervaren rijder, die momenteel als testcoureur aan Yamaha verbonden is. Als onafhankelijk team kunnen we Yamaha nu een handje helpen. Cal zal op onze M1 namelijk flink wat meters kunnen maken, wat hem zal helpen bij zijn test- en ontwikkelingswerk voor Yamaha. We hebben verder geen specifieke doelen voor hem.“

In 2011 maakte Crutchlow zijn debuut in de MotoGP bij Tech 3, toen het nog het satellietteam van Yamaha. Na drie seizoenen maakte hij de overstap naar Ducati, om daar na één jaar alweer te vertrekken. Vervolgens ging hij bij LCR Honda aan de slag. Voor het team van Lucio Cecchinello behaalde de 35-jarige Brit drie overwinningen. Vorig jaar wist Crutchlow echter maar één keer in de top-tien te finishen: hij werd achtste in de Grote Prijs van Aragon.