Crutchlow hekelt MotoGP-regie over talloze herhalingen crash

Morbidelli kwam zondag tussen de tweede en derde bocht in aanraking met Avintia Ducati-rijder Johann Zarco. De twee gingen op hoge snelheid de grindbak in, waarna de motoren stuurloos rechtdoor vlogen om Valentino Rossi en Maverick Viñales bij de volgende bocht op een haar na te missen. Gedurende de rode vlag-situatie werden de beelden van het incident meermaals getoond op de internationale feed van de MotoGP.

Rijders zagen deze beelden ook, terwijl ze in hun pitbox zaten te wachten op de herstart. Op social media werd de MotoGP fel bekritiseerd voor de wijze waarop de crash 'gepromoot' werd. Volgens Crutchlow moet hier naar gekeken worden omdat rijders 'het haten om dit soort beelden' te zien. “De motor vloog door een gat”, zei de Brit na de race. “Ik haat het om dat te zien. Ik weet niet waarom ze het wel vijftig keer hebben getoond. Het is waardeloos. Het is schandalig voor de rijders die in de pitbox zitten en waardeloos voor de fans en de mensen thuis. Iedereen wil weten wat er gebeurd is, dat begrijp ik, maar laat het dan na de race zien.”

De veiligheid van de Red Bull Ring en de sectie waar het incident zondag plaatsvond is door verschillende rijders in twijfel getrokken. Morbidelli’s motor kon doorglijden omdat er geen afzetting geplaatst is, maar volgens Crutchlow is het nog niet zo eenvoudig om met een oplossing te komen voor het probleem. “Als je er een afzetting plaatst, door de huidige te verlengen, wat zou er dan gebeuren als je daar van de baan gaat? Die plek is gewoon niet veilig”, aldus Crutchlow, die op de vijftiende plaats eindigde. “Helaas is er geen oplossing voor het probleem in bocht 3. Als rijders zeggen dat de afzetting verlengd moet worden en je maakt dan een fout… Denk er eens aan wat er zou gebeuren in de regen? Als je van de baan gaat en je alleen rijdt tijdens de training, dan kun je zo op het gras terechtkomen of rechtdoor schieten. Als je er wel iets plaatst, rijd je er gewoon vol tegenaan. In dat opzicht zouden we er niets mee opschieten. Ik ben geschokt door wat ik gezien heb, geschokt door wat er gebeurd is. Maar ik weet niet wat ze kunnen doen.”

Aleix Espargaro deed de suggestie dat de aerodynamica van de huidige generatie MotoGP-fietsen een aandeel heeft in het feit dat coureurs moeite hebben met die bocht. Winnaar Andrea Dovizioso geeft toe dat bocht 3 in de basis gevaarlijk is, maar gelooft dat de afzettingen aan de buitenkant van de baan een groter gevaar vormen. “Met deze lay-out kun je alle rijders raken als er iets gebeurt”, verklaarde de Ducati-rijder. “Het is natuurlijk niet veilig. Maar circuits verschillen wat dat betreft nu eenmaal. Om de veiligheid te verbeteren, en dat hebben we in de Safety Commission al besproken, moet de muur aan de linkerkant verder weg. Die is normaal gesproken gevaarlijker.”

Met medewerking van Lewis Duncan