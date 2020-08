Crutchlow 'komt nergens' met 2020-motor van Honda

Crutchlow heeft de Honda RC213V nog niet echt onder de knie gekregen, een dertiende plaats is tot op heden zijn beste resultaat van het jaar. Vorige week bleef hij ook weer buiten de punten steken, net als Alex Marquez en Marc Marquez’ vervanger Stefan Bradl, de andere Honda-rijders op de 2020-fiets. Takaaki Nakagami vormt een uitzondering op de regel binnen de Japanse renstal, maar hij rijdt op een volledig ontwikkelde 2019-versie.

De Brit heeft op bijna alle onderdelen problemen met de Honda. De machine remt moeilijker af, gaat minder door de bochten en de acceleratie is door een gebrek aan tractie op nieuwe banden ook matig. In het verleden sprak Crutchlow nog zijn onvrede uit over de nieuwe achterband van Michelin, maar hij verklaarde dat het voornaamste probleem is dat de Honda niet goed werkt met de band.

Crutchlow vertelde in Oostenrijk over zijn problemen: “Ik ben misschien niet op m’n best, maar dat betekent niet dat ik het niet probeer. Als ik probeer om op 90 procent te rijden, zou dat goed genoeg moeten zijn voor een achtste plaats. Als het gevoel nog beter zou zijn en ik op 95 procent van m’n kunnen presteer, zou ik misschien in de top-zes kunnen staan. Als ik voluit ga, moet ik gewoon op het podium kunnen komen. Ik voel dat ik tussen de 90 en 95 procent zit, maar meer kan ik op dit moment niet doen met het huidige pakket. We komen steeds bij hetzelfde uit, we zitten in een vicieuze cirkel. We proberen vijftien verschillende zaken uit op de motor en in de data zien we dat er steeds exact hetzelfde gebeurt.”

Hij vervolgde: “Wanneer je meer op je gemak kunt rijden, kun je het beste uit de motor halen, maar dat is nu niet mogelijk. We remmen niet goed, we kunnen niet goed de bochten in omdat het remmen zo moeilijk gaat en het uitkomen van de bochten lukt ook niet goed. Als je voldoende grip aan de achterkant hebt, zelfs met rem- en stuurproblemen, kun je het nog enigszins compenseren. Ik ben op dat vlak altijd wel sterk geweest, maar met deze motor kunnen we niet eens op het gas gaan.”

De situatie bezorgt Crutchlow en Honda de nodige kopzorgen: “Ik denk dat het niet puur aan de banden ligt; iedereen heeft nu meer grip dan de voorbije seizoenen. Ik denk dat onze motor op een bepaalde manier gewoon niet werkt met deze band. Maar we kunnen maar niet ontdekken waarom.”