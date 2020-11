Crutchlow over kritiek Lorenzo: "Hij zit zich thuis te vervelen"

Crutchlow rijdt dit weekend in Portugal zijn laatste Grand Prix voor Honda voordat hij aan de slag gaat als de nieuwe testrijder van Yamaha. Hij vervangt daar drievoudig MotoGP-wereldkampioen Lorenzo. De Spanjaard ging begin dit jaar bij Yamaha aan de slag, maar zat uiteindelijk maar een handvol dagen in het zadel. Lorenzo reed enkel op de 2019-versie van de Yamaha M1 en was gestopt met zijn trainingsprogramma toen hij toch opgeroepen werd voor een test in Portugal. Tijdens die test was hij zo’n vier seconden langzamer dan Aleix Espargaro op de Aprilia. Lorenzo reageerde cynisch op het nieuws dat Crutchlow zijn taken overneemt bij Yamaha. Hij omschreef het handelen van Yamaha als volgt op Twitter: “Het is alsof ze goud inruilen voor brons.”

De uitgesproken Brit werd vrijdag gevraagd naar een reactie op deze uitspraken: “Ik heb eigenlijk niet veel tegen hem te zeggen. Uiteindelijk spreekt hij zijn gevoelens uit. Ik respecteer hem volledig als racer, een vijfvoudig wereldkampioen. Hij zal je er vaak aan herinneren dat hij vijfvoudig wereldkampioen is, maar hij is een geweldige racer en hij is heel, heel erg speciaal op de motor. Maar dat maakt niet dat je meteen ook een geweldige testrijder bent. Zo simpel is het. Ik denk dat je sommige dingen die hij zegt met een korreltje zout moet nemen. Ik weet zeker dat hij er meer last van heeft dan ik. Wat hij gezegd heeft, ik begrijp het, maar ik neem het met een korreltje zout. Het komt van een jongen die veel praat. Hij doet mij er geen pijn mee. Ik ben blij, ik ben blij dat ik iets te doen heb. Ik heb familie, ik heb een goed leven en ik heb vrienden. Hij zit zich natuurlijk thuis te vervelen.”

Crutchlow was tijdens de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Portugal veertiende, hij was een halve seconde langzamer dan Avintia-coureur Johann Zarco. De LCR-rijder is een van de weinige rijders die ervaring heeft op het circuit in de Algarve, hij reed er in het verleden toen hij actief was in het WK Supersport.