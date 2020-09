Crutchlow geeft forfait voor GP van San Marino

Crutchlow werd na de Grand Prix van Stiermarken geopereerd aan een opgepompte arm, een fenomeen dat vaker voorkomt bij motorracers. De Brit kreeg hier last van omdat hij bij een crash tijdens de GP van Spanje het botje in zijn linkerarm brak. Daardoor moest hij compenseren met de rechterarm waardoor 'armpump' ontstond. Na de operatie hoopte zich echter veel vocht op in de arm en het afvoeren daarvan lukte slecht. Uiteindelijk moest de wond meermaals opengehaald worden om te reinigen, maar het probleem kon niet tijdig opgelost worden.

Vrijdag kwam Crutchlow nog in actie, maar de problemen met zijn arm speelden direct weer op. Na afloop van de actie op vrijdag verklaarde Crutchlow dat hij de MotoGP-artsen op zaterdagochtend zou bezoeken om advies in te winnen. Zij hebben besloten de coureur geen toestemming te geven om dit weekend in actie te komen. Kort voor de start van de derde training maakte het team bekend dat de coureur vanwege de complicaties dit weekend aan de kant blijft.

Het is een forse tegenslag voor de 34-jarige Crutchlow, die nog altijd op zoek is naar een zitje voor 2021. De coureur heeft gesprekken gevoerd met Aprilia, maar tot op heden heeft dat team geduld tot de dopingzaak van Andrea Iannone opgelost is. HRC Honda is met de afwezigheid van Marc Marquez en nu ook Crutchlow twee van de vaste waardes kwijt.