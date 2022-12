Fabio Quartararo stond in de eerste helft van het seizoen aan de leiding in het MotoGP-kampioenschap, maar een reeks tegenslagen en problemen met de M1 zorgden ervoor dat hij zijn titel in het wereldkampioenschap niet kon prolongeren. De wereldtitel ging naar Francesco Bagnaia, die in 2022 maar liefst zeven races won. Quartararo stond slechts drie keer op de hoogste trede van het podium en zette maar één pole-position op de borden ten opzichte van vijf pole-positions voor de kopman van Ducati. Bagnaia maakte een achterstand van maar liefst 91 punten goed op de Fransman.

Desondanks zijn de prestaties van Quartararo in 2022 uniek te noemen. Hij is de enige rijder die dit seizoen podiums wist te scoren met de Yamaha, een machine die vanaf het begin al problematisch was. De verkozen krachtbron voor 2022 werd kort voor de start van het seizoen aan de kant gegooid vanwege betrouwbaarheidsproblemen. Yamaha keek daardoor het hele seizoen aan tegen een achterstand qua vermogen én topsnelheid. Quartararo kwam dus nog tot een paar podiumplekken, maar de andere rijders van het merk kwam nergens. Franco Morbidelli, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso en Darryn Binder scoorden opgeteld 186 punten minder dan Quartararo.

Testrijder Crutchlow, die de laatste zes races in dienst van RNF heeft gereden, denkt dat Quartararo in 2022 het onmogelijke gepresteerd heeft. “Ja en dat zeg ik niet omdat ik voor hem aan het werk ben”, zegt Crutchlow in een interview met Motorsport.com op de vraag of Quartararo volgens hem de beste rijder in de MotoGP is. “Ik weet waar hij mee rijdt en dat hij op dit moment de beste rijder op de grid is. Ik geloof dat niemand anders kan wat hij doet met deze motor. Dat is een feit. Het neemt niet weg dat Pecco geweldig is, hij reed een heel sterk seizoen. Hij en Ducati hebben uitstekend werk geleverd. Ik zeg niet dat Fabio beter is dan hij. Maar ik denk dat Fabio dit seizoen heel goed gepresteerd heeft, het is moeilijk dat te evenaren. Eerlijk gezegd, met deze Yamaha punten pakken is nog moeilijk. Om te zien wat hij dit seizoen gedaan heeft, is geweldig en het geeft ons een duidelijk idee wat we voor volgend seizoen moeten doen.”