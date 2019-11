Crutchlow begrijpt voorkeur Honda voor Marquez

Crutchlow was in 2019 de tweede beste Honda-rijder in de MotoGP. Hij scoorde drie podiumfinishes en eindigde op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Toen Lorenzo afgelopen donderdag zijn afscheid aankondigde, leek Crutchlow samen met Johann Zarco tot de belangrijkste kandidaten te behoren. Het team koos uiteindelijk voor MotoGP-debutant Alex Marquez, volgens de Brit een logische keuze. Hij verklaarde bovendien dat Zarco nooit echt als een realistische optie gezien werd.

“Wat mij betreft was Zarco nooit echt een kandidaat”, zei Crutchlow in Valencia. “Hij was de vervanger van Taka [Nakagami] en dat heeft hij goed gedaan. Hij is een wereldkampioen en hij heeft goed gereden. In Maleisië veranderde de zaak natuurlijk toen Alex wereldkampioen werd in de Moto2, hij heeft dat erg goed gedaan. Dat Jorge ineens met pensioen ging veranderde alles. Het makkelijkste was om mij of Alex naar het team te sturen. Het was in principe een logische keuze om Alex te kiezen, zowel voor HRC als ook voor mijn team. Ben ik teleurgesteld? Nee, het is voor iedereen heel moeilijk om teamgenoot te worden van Marc Marquez.”

Crutchlow staat ondanks zijn langere verblijf bij LCR nog wel gewoon als fabrieksrijder onder contract bij HRC. Omdat het team met Moto2-wereldkampioen Marquez een rookie opstelt en Nakagami door een operatie uit de roulatie ligt, nemen Crutchlow en Marc Marquez het gros van het testwerk voor hun rekening. Crutchlow is echter van mening dat zijn werk hierdoor niet per se belangrijker is geworden. “Mijn rol was toch al belangrijk”, zei hij. “Zoals ik zei, ik had wel gedacht dat het voor Jorge moeilijk zou zijn om hard te gaan op deze machine. Mijn werk was dit jaar ook al belangrijk. Ik was de tweede Honda, ik heb op het podium gestaan en ik denk dat het volgend jaar ook zo gaat zijn.”

Met medewerking van Lewis Duncan