Buikgriep houdt Di Giannantonio aan de kant bij MotoGP-debuut

Fabio di Giannantonio kwam bij de driedaagse shakedown op het Sepang International Circuit alleen op maandag in actie. Hij reed die dag 38 ronden. Daarna was de belofte te zwak om het testprogramma voort te zetten. De artsen van de Clinica Mobile hebben de MotoGP-debutant de afgelopen dagen in de gaten gehouden en vastgesteld dat er geen sprake was van een coronabesmetting. “Fabio is getroffen door buikgriep, de eerste symptomen deden zich maandag aan het eind van de dag voor”, zei dokter Michele Zasa van Clinica Mobile. “Dit is gebruikelijk wanneer we naar Zuidoost-Azië reizen. Hij raakte uitgedroogd en het was niet verantwoord hem te laten rijden. We hebben hem opgedragen om een paar dagen te rusten. Hopelijk is hij komend weekend fit genoeg om beide dagen te rijden.”

Feit is wel dat Di Giannantonio met het missen van twee testdagen flink wat achterstand opgelopen heeft. “Het was zaak om de motor te leren kennen, maar vooral ook de banden”, aldus Donatello Giovanotti, de crew-chief van de nieuweling. “Na een positieve eerste dag waarin we alleen met de mediums hebben gereden, hoopten we de andere dagen te gebruiken voor de andere compounds. We willen een race-simulatie doen, maar ook aan de slag met de elektronica. Op dat vlak lopen we nu achter en het is lastig dat goed te maken. We zullen keuzes moeten maken.”

‘Diggia’ voelt zich inmiddels weer iets beter, maar moet zich de komende dagen koest houden om op zaterdag weer op te kunnen stappen. “Ik was uitstekend in vorm voor de shakedown, mijn winter was heel goed. Helaas heb ik door een stomme ziekte heel wat moeten missen. Dinsdag voelde ik me helemaal belabberd, het gaat nu alweer iets beter. Ik hoop dat ik na de komende dagen rustig aan te doen op zaterdag weer aan de bak kan.”

Aprilia-rijder Maverick Viñales was dinsdag en woensdag de snelste man op de baan tijdens de shakedown.