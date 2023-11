Francesco Bagnaia ging in de openingsfase van de sprintrace op Sepang aan de leiding, maar viel terug nadat er wat rotzooi aan de vleugel rechtsvoor van zijn Ducati was blijven hangen. “Het was een broodzakje”, vertelde de Italiaan, die zijn voorsprong op titelrivaal Jorge Martin zaterdag zag slinken tot elf punten, na de wedstrijd. “Het heeft me absoluut niet geholpen. Het zat vast aan een vleugel en volgens mij was ik er pas in de laatste ronde vanaf. Dus het heeft me zeker niet geholpen. Het gebeurde in dezelfde ronde waarin ik begon te worstelen, al weet ik niet of het door het broodzakje kwam.”

Na afloop klaagde Bagnaia ook over de hoge druk van zijn voorband. “In de ronde dat Alex Marquez een beetje dichterbij kwam, probeerde ik nog een ronde te pushen om een voorsprong van drie tienden te houden”, vervolgde Bagnaia. “Maar in die ronde, volgens mij was het ronde zes, begon ik veel te worstelen met de voorkant. De voorkant blokkeerde, waardoor het erg moeilijk was om de motor gestopt te krijgen. Volgens mij was ik niet de enige die dit had. Enea Bastianini had het denk ik ook, maar wij niet alleen. Het is heel vreemd en ik had het ook niet verwacht, omdat ik gisteren en vandaag ook veel ronden met de medium voorband heb gereden.”

Bagnaia verwacht dat Martin en hijzelf zondag in de Grand Prix van Maleisië opnieuw veel tegenstand krijgen van Marquez. “Op dit moment is Alex sneller dan wij”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Hij heeft een heel constant tempo, is uitstekend bij het remmen en levert echt goed werk. Hij heeft niets te verliezen en heeft vandaag aangetoond dat hij ontzettend snel is. Dus we gaan het zien morgen. Niettemin denk ik dat we een goede kans hebben, omdat ons tempo vandaag niet zo goed was als we in de trainingen hebben laten zien. Er is iets gebeurd dat ik niet begrijp, maar ik denk dat ik hetzelfde tempo als hij had kunnen rijden.”