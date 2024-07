Broers Márquez in uniek rijtje met gedeeld MotoGP-podium in Duitsland

De gebroeders Márquez hebben de afgelopen jaren al diverse unieke prestaties behaald. Zo behoren ze tot het selecte gezelschap waarvan beide broers een overwinning hebben geboekt in het wereldkampioenschap en ook zijn ze al de enige broers die allebei wereldkampioen zijn geworden. Tot dusver stonden Marc Márquez en Álex Márquez echter nog nooit samen op het podium na afloop van een race, maar daar is in de Duitse Grand Prix verandering in gekomen. De oudere broer ging zijn jongere broertje twee ronden voor het einde voorbij voor de derde plek, maar allebei schoven ze vervolgens op toen Jorge Martín vanuit leidende positie crashte. Marc werd zodoende tweede, Álex derde.

Met het delen van het MotoGP-podium op de Sachsenring hebben de gebroeders Márquez een unieke prestatie neergezet. In de 75 jaar dat de koningklasse bestaat, is het twee keer eerder voorgekomen dat twee broers gezamenlijk naar het podium mochten. De eerste keer was al in 1962 tijdens de Grand Prix van Argentinië. Destijds schreven Juan Carlos en Eduardo Salatino historie door als eerste broers op het podium te eindigen in de 500cc. Achter winnaar Benedicto Caldarella werden ze de Argentijnse broers tweede en derde. Pas 35 jaar later gebeurde het nogmaals, want tijdens de Grand Prix van Imola in 1997 slaagden Nobuatsu en Takuma Aoki erin om tweede en derde te worden. De winnaar van die race was Mick Doohan.

"Zou alle podiums inruilen voor deze met Marc"

Tijdens de persconferentie op de Sachsenring stonden de gebroeders Márquez ook even stil bij hun prestatie, die voor de hele familie een bijzondere is. "We hadden nog geen kans om met onze vader te praten. Dat lukte niet tijdens het podium, maar ik weet dat het een heel goede dag was voor mijn vader, mijn moeder en de gehele familie Márquez Alentà", verklaarde Marc Márquez, die zich ook terdege besefte dat iedereen van het moment moest genieten. "Ik hoop dat ze ervan genieten, want misschien is dit wel de laatste keer dat we een podium delen. Dat weet je niet, dus we gaan ervan genieten alsof het de laatste keer is." Het waren woorden waar Álex Márquez zich achter schaarde: "Ik ben het ermee eens."

Voor de jongste van de twee Márquez-broers vertelde eveneens dat een lang gekoesterde droom in vervulling ging. "We zijn heel gelukkig met ons leven en hebben vele mooie dagen gehad, veel meer dan we ons konden voorstellen. Er waren dagen dat we allebei een andere klasse wonnen en we wonnen wereldtitels in hetzelfde jaar, maar dit was de volgende droom. Ik heb me deze situatie vele malen ingebeeld", vertelde de 28-jarige Spanjaard. "Ik zou meer dan veertig podiumplaatsen zo inruilen voor deze. Deze podiumplaats met m'n broer is veel specialer dan de veertig die ik zonder hem heb behaald. Ik hoop dat we het kunnen herhalen en als het kan zelfs met een zege en de tweede plek."