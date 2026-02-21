Overslaan naar hoofdinhoud

Testverslag
MotoGP Officiële test Buriram

Broers Márquez bovenaan na eerste testdag MotoGP Buriram

Als het in Sepang nog niet duidelijk was, dan heeft Ducati op de eerste dag van de collectieve MotoGP-test in Buriram nogmaals onderstreept dat het als favoriet aan het seizoen 2026 begint.

Mike Mulder Matteo Nugnes
Bewerkt:
Alex Marquez, Gresini Racing

Net als in Maleisië bevestigde Alex Márquez zijn sterke vorm. De Gresini Racing-coureur was het snelst met de GP26. De vicewereldkampioen noteerde in de middag een 1.29.262 en bleef daarmee net geen halve seconde verwijderd van de pole die broer Marc vorig jaar in Thailand reed.

De regerend wereldkampioen was zijn naaste belager. Hij gaf slechts 0,129 seconde toe met een 1.29.391, gereden enkele minuten voor het einde van de sessie. Daarmee redde hij een dag die moeizaam begon, met twee crashes in de ochtendsessie. Op de derde plaats, op 0,060 seconde van Marc, eindigde Franco Morbidelli met de GP25 in de kleuren van Pertamina Enduro VR46.

Lees ook:

De andere twee GP26-machines zijn pas op de negende en tiende plaats terug te vinden, al is het veld bijzonder compact: de volledige top tien zat binnen 0,416 seconde. Fabio Di Giannantonio werd negende op 0,381 seconde en bleef nipt voor Pecco Bagnaia. De Italiaan was ’s ochtends nog het snelst met een 1.29.678, maar verbeterde zich in de middag niet meer en sloot als tiende af.

Aprilia tijdelijk naar de leiding

Na de lunchpauze werkte de Ducati-coureur vooral aan aerodynamische tests, aangezien de engineers moeten beslissen welk pakket wordt gehomologeerd: dat van vorig jaar of de update uit Sepang. Aprilia en Marco Bezzecchi waren opnieuw vooraan te vinden. De Italiaan was als vierde de eerste achtervolger van de Desmosedici’s met een 1.29.462. Hij voerde zelfs enige tijd de tijdenlijst aan, voordat de Ducati’s terugsloegen. Ondanks een onschuldige schuiver in bocht 3 lijkt Bezzecchi sterk aan het seizoen te beginnen.

Ook Raul Fernández liet het potentieel van Aprilia zien. De Spanjaard reed in de slotfase naar de zesde plaats met een 1.29.486, ondanks een technisch probleem eerder op de dag. Jorge Martín, ’s ochtends nog tweede, verbeterde zich net als Bagnaia niet meer in de middag en zakte naar de dertiende plaats op iets meer dan een halve seconde. Voor de Spanjaard, die in Maleisië ontbrak door blessureleed, was het vooral belangrijk om weer vertrouwen op te bouwen – en dat lijkt gelukt.

In de top vijf was ook plaats voor Honda. Johann Zarco klom in de slotfase naar P5 met een 1.29.467 op de RC213V van LCR. Joan Mir volgde als zevende op slechts 0,027 seconde. Daarmee lijkt Honda de vooruitgang uit Sepang ook op een ander circuit te bevestigen. Luca Marini kon dat tempo niet volgen en eindigde als twaalfde op 0,512 seconde.

Problemen bij Yamaha

Bij KTM wist alleen Maverick Viñales zich in de top tien te rijden met de achtste tijd, op minder dan drie tienden van de snelste man. Hij kende ’s ochtends wel een valpartij. Brad Binder werd elfde, terwijl de veertiende tijd van Pedro Acosta geen reden tot zorg lijkt: de 'Haai van Mazarrón' reed zijn time attack tijdens het warmste moment van de dag. Zijn achterstand van 0,588 seconde moet in dat licht worden bekeken. Enea Bastianini bleef verder achter op de zestiende plaats, op 0,891 seconde.

Yamaha blijft het lastig hebben. De beste M1 V4 was pas op de zeventiende plaats te vinden, met Jack Miller, die eveneens ten val kwam in de ochtend. De Australiër gaf meer dan een seconde toe. Ook Fabio Quartararo – zichtbaar gefrustreerd – en Alex Rins zaten daar vlak achter. Er wacht Yamaha duidelijk nog veel werk om het gat te dichten. Bij de rookies trok Diogo Moreira overtuigend aan het langste eind in het duel met Toprak Razgatlioglu. De Moto2-wereldkampioen werd twintigste in 1.30.953 en was zes tienden sneller dan de Yamaha van Prima Pramac Racing, bestuurd door de Superbike-wereldkampioen.

Helemaal achteraan eindigde Ducati-testrijder Michele Pirro, die bij Gresini Racing de geblesseerde Fermin Aldeguer vervangt tijdens deze test en de komende Grand Prix. Tot slot werden er twee rode vlaggen gezwaaid, beide in de middag. Er was niets ernstigs aan de hand; het ging om een voorzorgsmaatregel om de airfence bij bocht 1 opnieuw te positioneren.

MotoGP 2026 - Test Buriram: tijden dag 1

Pos. rijder team tijd/verschil
 ronden
1

Spain A. Márquez

 Gresini Racing 1:29.262 64
2

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0.129 78
3

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.189 59
4

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.200 70
5 France J. Zarco Honda LCR +0.205 66
6

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.224 66
7

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.232 58
8

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.278 62
9

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.381 66
10

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.416 68
11

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0.495 73
12

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.512 60
13 Spain J. Martín Aprilia Racing +0.551 68
14

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.588 69
15

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0.690 71
16

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0.891 61
17 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.063 56
18 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.245 51
19 Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.250 64
20 Brazil D. Moreira LCR Team +1.691 69
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.312 68
22

Italy M. Pirro

 Gresini Racing +3.348 69

