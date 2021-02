Brno ontbreekt op MotoGP-agenda: “Kan niet zonder publieke steun”

De traditionele Tsjechische GP ontbrak al op het eerste concept van de MotoGP-kalender voor 2021, die inmiddels ook alweer gewijzigd is. Bij de laatste update was het gereserveerde slot voor Tsjechië helemaal verdwenen. Het coronavirus is de voornaamste reden dat het circuit de focus dit jaar moet verleggen. Afgelopen jaar kwam de MotoGP wel naar Tsjechië, maar er werd zonder publiek gereden en dat heeft het circuit flink wat geld gekost.

Ook eisten MotoGP-coureurs dat het circuit opnieuw geasfalteerd zou worden. zij waren het afgelopen jaar bijzonder kritisch op het ‘gevaarlijke’ wegdek in Tsjechië, dat MotoGP-onwaardig zou zijn. Dit was ook een van de factoren waardoor de MotoGP in 2021 niet naar Brno gaat. Naar verluidt konden de betrokken partijen het niet eens worden over wie voor de kosten van het nieuwe asfalt op moest draaien.

De directie van het circuit noemt het gebrek van publieke steun een belangrijke reden. “We hebben vele jaren aan ervaring in het organiseren van wedstrijden om het wereldkampioenschap en we kennen ook de financiële keerzijde”, zei Ivana Ulmanová, directeur van het Automotodrom Brno. “Geen enkel sportief of cultureel evenement van mondiale omvang kan op dit moment doorgaan zonder daarbij hulp te krijgen van de overheid.”

Het Tsjechische circuit richt zich het komende jaar op de nationale autosport en commerciële verhuur aan verenigingen en bedrijven. Het is niet duidelijk of het circuit in 2022 wel weer terugkeert op de MotoGP-kalender.

Red Bull KTM-coureur Brad Binder blijft voorlopig de laatste winnaar van de Tsjechische GP.