Bradl blijft testrijder voor MotoGP-project HRC Honda

Bradl kwam in 2018 al in actie voor Honda en werd in 2019 vervolgens vastgelegd als testrijder bij de Honda Racing Corporation. De Duitser kwam sindsdien ook flink wat races in actie. Dat jaar reed hij enkele races op de plek van Jorge Lorenzo, die geblesseerd raakte in Assen. Vorig seizoen reed Bradl een groot deel van het seizoen op de plek van Marc Marquez, die na beide races in Jerez niet meer in actie kwam. In 2020 was een zevende plaats in de Grand Prix van Portugal het beste resultaat. Ook begin dit seizoen reed Bradl nog enkele races bij Repsol Honda. In de GP van Portugal stond Marquez vervolgens weer aan de start.

Motorsport.com heeft vernomen dat het nieuwe contract van Bradl enkele maanden geleden al getekend werd, maar dat het rond een wildcardweekend van de Duitser bekend is gemaakt. Bradl kwalificeerde zich zaterdag als achttiende voor de Grand Prix van San Marino. De 31-jarige rijder verklaarde: “Ik ben blij en trots dat ik mijn samenwerking met Honda HRC als testrijder heb kunnen verlengen. Met het testteam hebben we veel bereikt en gebouwd aan het succes. Ik wil Honda HRC bedanken voor het vertrouwen en ik kijk uit naar de volgende fase van de ontwikkeling van de RC213V.”