Teamgenoot Miguel Oliveira won twee (regen)races in 2022 terwijl Brad Binder drie keer op de tweede plek eindigde. Wat na het MotoGP-seizoen 2022 echter bleef hangen was dat KTM over de gehele linie niet competitief genoeg was om de strijd aan te gaan met Ducati. Dat moet in 2023 veranderen en de Oostenrijkers hebben daar ook voor geïnvesteerd. Groot is de achterstand niet, maar het vinden van de laatste tienden en honderdsten van een seconde gaat vaak het meest moeizaam. “Ik geloof dat KTM er zeker komt, daarom zit ik hier”, zegt Binder. “Toen ik op de KTM stapte hadden ze al een gigantische stap gemaakt ten opzichte van het begin in 2017. Nu kijken we niet naar een achterstand van drie seconden, we zoeken naar een paar tienden van een seconde. We staan niet ver af. Dat heb ik altijd gezegd. Er zijn wat kleine veranderingen die veel invloed hebben, ik ben dankbaar dat ik hier onderdeel van mag zijn. Het is niet makkelijk geweest de laatste twee jaar, hopelijk worden we beloond als we het daadwerkelijk goed doen.”

Het is een zoektocht naar kleine stapjes vooruit, legt Binder uit. “Dat is lastig uit te leggen, het zijn hele kleine dingetjes waar we naar zoeken. Het stoppen van de motor is een van die dingen, het bochtenwerk zo efficiënt mogelijk doen en er vervolgens voor zorgen dat we zo snel mogelijk de motor overeind kunnen brengen en het vermogen kunnen gebruiken. De belangrijkste verbetering die ik graag wil zien is iets meer contact van de achterkant bij het remmen en iets meer grip bij het uitkomen van de bochten.”

KTM intensiveerde de samenwerking met Red Bull Advanced Technologies om op aerodynamisch vlak een inhaalslag te slaan. Ook legde de firma uit Mattighofen diverse engineers van Ducati vast. Het moet KTM de laatste stap richting het ultieme succes brengen, maar die verandering werd eind 2021 al ingezet. “Er zijn veel nieuwe gezichten in het team en dat heeft wel voor verandering gezorgd”, zegt Binder, die met Jack Miller bovendien een goede en ervaren referentie naast zich krijgt. “Het belangrijkste gevolg daarvan is dat onze updates altijd zorgen voor verbetering. Het duurt daardoor iets langer voordat de onderdelen komen, maar wat ze ons op het circuit bezorgen is altijd het antwoord op een probleem waar we mee te maken hadden. Het is een van de stappen die we in de juiste richting gezet hebben, in 2022 hoefden we al minder te testen. Er was meer stabiliteit tijdens het seizoen, maar als ze met updates kwamen was het bijna altijd positief voor ons allemaal.”

De noeste arbeid van de KTM-engineers en het feit dat Binder zich een betere coureur voelt dan ooit tevoren, moet ervoor zorgen dat 2023 hét jaar van de doorbraak wordt. Alles minder dan een wereldtitel wordt als een aderlating ervaren. “Ik ben nog nooit een race geëindigd en helemaal blij geweest met waar ik eindigde”, aldus Binder. “Ik geloof dat het team nu veel tijd gehad heeft, dat ze goed weten wat we moeten verbeteren. Ze hebben onze problemen echt aangepakt, ik geloof echt dat dit de beste kans is die ik in de MotoGP gehad heb. Wat mij betreft begin ik met optimisme aan het seizoen, ik heb veel vertrouwen in mijn team en de motor die ze me geven. Ik weet zeker dat we het goed kunnen doen. Het is wat je wilt waarmaken en ik heb er 100 procent vertrouwen in dat we het een stuk beter gaan doen dan vorig jaar.”