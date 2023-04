Binder verwijt Viñales niets na touché: “100% een race-incident”

De fabriekrijder van KTM schoot zaterdag uit de startblokken en won de sprintrace vanaf de vijftiende startplek, maar kon dat huzarenstukje een dag later niet herhalen. Brad Binder werd in de openingsronde van de Grand Prix nipt geraakt door Aprilia-rijder Maverick Viñales. Het resulteerde in een val voor de Zuid-Afrikaan. Hij had op dat moment al schade aan zijn motor en kwam niet verder dan de zeventiende plek. De stewards van de FIM beoordeelden het incident als een race-ongeluk en daar kan Binder zich ook wel in vinden.

“Ik raakte iemand in de derde bocht en daar verloor ik twee vleugels”, zegt Binder. “De motor begon flink te schudden, in de volgende bocht kneep ik in mijn voorrem en remde er zo doorheen, dat was niet ideaal. Ik had het gelukkig door waardoor ik al iets eerder remde. In de bocht voelde ik een klein tikje aan de binnenkant en dat was genoeg om de motor definitief uit balans te brengen. Het stelde niks voor, het was 100 procent een race-incident. Als het circuit nat is, kun je heel weinig doen met zoiets. De achterkant was weg en toen was het klaar.”

Binders KTM-teamgenoot Jack Miller kwam in de regenrace van de zestiende tot de zesde plek, maar had er naar eigen zeggen meer van verwacht. “We doen mee”, reageert hij op de vraag waar KTM staat. “Dit is de MotoGP. Niemand krijgt een half seizoen om de aanpassing te voltooien, tenzij je Maverick Viñales heet. We krijgen geen tijd. We moeten scoren en daar zijn we mee bezig. Dat proces waarmee we bezig zijn, daar geniet ik van.”