KTM niet in de problemen door verliezen concessies, stelt Binder

KTM verloor na een succesvol seizoen de concessies voor dit jaar. Het team kan daardoor niet meer zoveel ontwikkelen en ook het onbeperkt testen is verleden tijd. Een andere ontwikkeling is dat het merk gedurende het seizoen minder motorblokken kan gebruiken. Het seizoen verloopt tot nu toe moeizaam voor KTM, dat niet echt goed uit de verf kwam tijdens de wintertest in Qatar. Vrijdag werd er weinig beterschap getoond: geen van de coureurs eindigde in de top-vijftien in VT1 en VT2 voor de GP van Qatar. Binder was iets minder dan een seconde langzamer dan Jack Miller en stelt dat het bochtenwerk van de RC16 op dit moment het grootste probleem is.

“Het is vrij duidelijk waar we problemen hebben, we zijn in de bochten gewoon niet snel genoeg”, zei hij. “Zeker in de bochten waar je niet veel met de voorrem werkt moet je de motor laten rollen. We krijgen de voorkant niet helemaal op het punt waar dat eigenlijk moet. Daarvoor moeten we echt druk zetten en dat kost snelheid.” Gevraagd of de problemen enige correlatie hebben met het verliezen van concessies, zei Binder: “Ik denk niet dat het enige invloed heeft gehad. Dat maakt ons op dit moment niet beter of slechter. We wisten dat het dit weekend niet makkelijk zou worden. Het is duidelijk dat we niet de snelheid hebben en we weten ook hoe dat komt. We kunnen er verder weinig over zeggen, maar we moeten proberen om elke dag te maximaliseren.

Volgens Binder is het te vroeg om nu al aan damage control te denken. Zijn teamgenoot Miguel Oliveira boekte zaterdag in de derde vrije training wel wat verbetering, maar stelt dat het pushen zorgt voor een instabiele motor. “Als we de motor forceren om iets sneller te gaan, krijgen we last van instabiliteit”, verklaarde de Portugees op vrijdag. “Of het nu gaat om het remmen, de acceleratie of de bochten… Het is overal een beetje moeilijk. We moeten kijken waar we nu naar de oplossing moeten zoeken en dan kunnen we de balans weer vinden.”