Binder verlengt contract en blijft KTM tot en met 2026 trouw

Het contract van Brad Binder bij KTM liep al door tot eind 2024, maar op de Red Bull Ring zijn beide partijen het eens geworden over een vroegtijdige verlenging van de samenwerking. De tweevoudig MotoGP-racewinnaar heeft zijn handtekening gezet onder een deal die hem tot en met 2026 aan de fabrikant verbindt. Zodoende blijft Binder samenwerken met het team dat hem in 2020 de kans gaf om in de MotoGP te debuteren, nadat hij daarvoor al vijf jaar bij de KTM-renstallen van Aki Ajo in de Moto2 en Moto3 reed.

"Ik wil KTM en het management enorm bedanken voor hun vertrouwen in mij en het feit dat ze me nog enkele jaren willen betrekken bij dit ongelofelijke programma", zegt Binder over zijn contractverlenging. "We komen heel dicht bij wat we op de baan willen bereiken, maar ik kan niet genoeg positieve dingen zeggen over het team en mijn crew. Mijn eerste KTM-races in 2015 voelen inmiddels als een eeuwigheid geleden. De tijd vliegt en we hebben enkele speciale herinneringen gemaakt. Ik weet dat er nog meer aankomt en ik kan niet wachten om nieuwe verhalen te beleven."

Ook Red Bull KTM-teammanager Francesco Guidotti is blij dat Binder zich langer aan het team heeft verbonden. "We hebben al enige tijd een geweldige relatie en een geweldig project opgebouwd. Hij brengt een winnende geest naar onze pitbox, maar ook stabiliteit en een belangrijk begrip van KTM. Het is altijd spannend om naar hem te kijken en hij is een fantastische kerel om mee te werken." KTM-motorsportdirecteur Pit Beirer sluit zich daar bij aan. "Het behouden van Brad in ons MotoGP-programma was een grote prioriteit voor ons. We houden van alles van deze gast: hij is een racer in hart en nieren en geeft alles op het circuit. Brad is een gewaardeerd onderdeel van de familie en zijn karakter en de manier hoe hij in en rond de pitbox, de fans en het bedrijf is, maakt hem onze ideale ambassadeur."

Binder beleeft in 2023 zijn beste MotoGP-seizoen tot op heden. De 28-jarige coureur uit Zuid-Afrika heeft tot dusver één sprintrace gewonnen en stond op zondag twee keer op het podium, al is een overwinning tot dusver uitgebleven. Desondanks bezet hij momenteel de vierde plek in de WK-stand.