Binder verklaart “superstomme” crash op weg naar MotoGP-grid

Binder beleefde een moeizaam raceweekend in Italië. In de trainingen zat hij er niet goed bij waarna hij in de kwalificatie ook niet verder kwam dan een negentiende stek, terwijl teamgenoot Miguel Oliveira de vijfde startplaats in de wacht sleepte. Op zondag ging het vervolgens van kwaad tot erger voor de winnaar van de Oostenrijkse GP eerder dit seizoen, doordat hij op weg naar de grid al onderuit ging met zijn KTM. In bocht 10 verloor de Zuid-Afrikaan de controle omdat hij naar eigen zeggen iets te enthousiast zijn harde voorband op temperatuur probeerde te krijgen.

“Om eerlijk te zijn weet ik niet eens waar ik moet beginnen. Wat een weekend”, zuchtte Binder. “Soms heb je van die weekenden waarin niets lijkt te lopen zoals je het had gepland. Net op dat moment wanneer je denkt dat het goed gaat, maak je weer een flinke stap terug of heb je de nodige tegenslag. Eerlijk gezegd heb ik eigenlijk niets te vertellen, behalve dan dat het me spijt voor het team. Verder heb ik niet veel te vertellen.”

Over de crash op weg naar de grid zei Binder: “Ik ging eigenlijk met best veel vertrouwen de race in. Ik besloot de harde voorkant te kiezen en er op weg naar de grid flink wat temperatuur in te krijgen om te zien hoe het aanvoelde. Toen maakte ik een enorme fout. Ik had mijn remmen nog niet op temperatuur. Het is vrij normaal met deze carbon remmen dat als je eraan trekt, dat er een moment is dat ze warm worden en zodra dat gebeurt, remmen ze erg sterk. Helaas gebeurde dit precies in die bocht naar rechts. Zodra ik naar de rem greep kwam hij op temperatuur en blokkeerde het voorwiel, waarna ik crashte. Crashen op weg naar de grid is wel nieuw voor mij, maar ik hoop dat het ook meteen de laatste keer was. Het spijt me nogmaals voor het team voor die superstomme fout.”

Ondanks de crash kon Binder wel deelnemen aan de race, al moest hij achteraan vertrekken. “Gelukkig kon ik wel nog achteraan starten, wat niet heel veel uitmaakte omdat ik maar een plek of drie achteruit moest.”

Moeizame race eindigt op P11

Voor de race wisselde Binder uiteindelijk naar de medium voorband, maar ook tijdens de wedstrijd liep het niet voor de KTM-coureur. Zo werd hij bestraft voor het herhaaldelijk overschrijden van de track limits, al had hij daar zelf geen weet van: “Ik had een waanzinnige start, maar mijn banden waren de eerste twee ronden koud waardoor ik aan het begin niet echt kon pushen. Zodra ik in een ritme begon te komen en ik het tempo opvoerde, kreeg ik een long lap penalty. Ik heb geen idee waar ik te wijd ben gegaan, dus dat was wel een shock voor mij. Na het nemen van de straf kwam ik maar moeilijk terug in het ritme. Toen dat eenmaal wel lukte, worstelde ik tot aan de finish met de grip. Ik denk dat ik iets te veel van de banden had gevergd.”

“Al met al was het geen goed weekend voor ons”, concludeert Binder, die uiteindelijk als elfde aan de finish kwam. “Ik moet zien te begrijpen wat er fout is gegaan en leren van mijn fouten.”