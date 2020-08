Binder gaat 'nog veel meer fouten' maken in MotoGP-debuutseizoen

De Zuid-Afrikaan maakte tijdens zijn eerste twee MotoGP-weekenden op het circuit van Jerez indruk, tijdens beide races was hij op een zeker moment sneller dan de rijders die uiteindelijk op het podium eindigden. Tijdens de Spaanse Grand Prix moest hij na een fout in de openingsfase in de achtervolging en eindigde hij in de achterhoede, in de tweede Jerez-race kwam hij al in de eerste bocht in aanraking met merkgenoot Miguel Oliveira. Vervolgens vond hij in de dertiende ronde zijn Waterloo in de dertiende bocht van het Circuito de Jerez. Binder nam de verantwoordelijk voor beide fouten op zich, maar legt zich erbij neer dat hij gedurende zijn debuutseizoen in de MotoGP nou eenmaal fouten zal maken.

“Het zou geweldig zijn als dit het was wat betreft fouten”, reageerde Binder op een vraag van Motorsport.com of hij blij is dat de eerste grote ‘rookiefout’ achter de rug is. “Maar het is niets voor mij om het in de race zo te verknallen. Nu heb ik dat twee keer op rij gedaan. Dat neem ik mezelf kwalijk, maar het is wat het is. Het leven gaat door en uiteindelijk moet ik mezelf ook voorhouden dat ik nieuw ben in deze klasse. Ik ga nog veel meer fouten maken dit jaar. Ik ben vooral blij dat ik ongedeerd ben, want de crash op zondag was best heftig.”

Ritme nog te wisselvallig

Binder staat vooral bekend om zijn consistente prestaties. De DNF tijdens de Grand Prix van Andalusië, zoals de tweede krachtmeting in Jerez was gedoopt, was pas zijn zevende uitvalbeurt sinds hij in 2016 wereldkampioen werd in de Moto3. Hoewel hij gefrustreerd is over het gebrek aan goede resultaten in de eerste races, had hij niet gedacht dat hij in de beginfase van zijn MotoGP-carrière al zo competitief kon zijn.

“Het enige positieve dat ik eruit kan halen, is dat mijn snelheid goed is”, voegde hij toe. “Ik mag het proberen en dat is fijn. Toen ik naar het uitslagenblad van de race keek, zag ik dat ik de derde snelste rondetijd had gereden. Dat is erg goed. Ik had nooit verwacht dat ik in m’n eerste twee GP’s zo zou presteren. Het ritme was alleen wisselvallig. Mijn goede rondjes waren behoorlijk snel en ik was in dat opzicht niet ver van de top-vijf verwijderd. Helaas vergooide ik het met dertien ronden te gaan. Als we het vergelijken met vorige week [tijdens de Spaanse GP], dan kon ik het tempo dit keer heel aardig volhouden. Maar ik moet daar aan blijven werken. Mijn strategie voor het weekend is goed. We moeten er gewoon voor zorgen dat ik me comfortabel voel en een goed tempo kan rijden. Dat is wat ons in de komende races gaat helpen.”