Binder tweede in Qatar: "Maar KTM is er nog lang niet"

Brad Binder kreeg het voor elkaar om door Q1 te geraken en nestelde zich op de zevende startpositie. Hiermee maakte de Zuid Afrikaanse-coureur de kans op een podium in Qatar weer een stukje groter. Binder reed uiteindelijk een bijzonder keurige Grand Prix. Hij wist uiteindelijke winnaar Enea Bastianini tot in de laatste ronde onder druk te zetten, maar trok in dat gevecht toch aan het kortste eind. Met een verschil van 0,347 seconde kwam de KTM-coureur als tweede over de finishlijn. Het was meteen het beste resultaat van KTM in Qatar, nadat een achtste positie eerder het sterkste was.

De sterke start bevestigt dat de nieuwe KTM-motor een flinke stap vooruit is ten opzichte van zijn voorganger, maar Binder bagatelliseert zijn kansen om mee te strijden voor het kampioenschap dit jaar. "Het was slechts de eerste race, dus het is nog te vroeg om te zeggen", zegt Binder. "Er zijn veel verschillende banen waar we naartoe gaan en er komen nog veel diverse scenario's in de toekomst. We moeten met beide voeten op de grond blijven en hard doorwerken. We zijn nog ver verwijderd van waar we heen willen. We blijven doorgaan tot we er zijn."

Binder is in zijn nopjes met het eindresultaat in Qatar en stelt dat het 'ongelofelijk' was om op het podium in Qatar te staan. Hij dankt zijn tweede positie voornamelijk aan het betere gedrag van de RC16 in de bochten. "De motor stuurt gewoon in. Met name vorig seizoen hadden we moeite om in een bepaalde hoek te komen, behalve als we flink remden", legt de KTM-coureur uit. "Nu kan ik de voorrem loslaten en met veel meer snelheid de bocht induiken. Het is een enorm verschil en het geeft veel meer vertrouwen. We hoeven nu niet meer op de limiet te zitten bij elke bocht voor wat betreft het remmen."

"Het is wel waar dat ik Sepang na de test niet heel vrolijk verliet, ik snapte niet zo goed wat er aan de hand was", vervolgt Binder. "Nadat het team de tijd had om de data en het nieuwe pakket te bestuderen, snapte ze veel beter wat er nodig was om de problemen aan te pakken. In Mandalika waren de problemen dan ook opgelost. Alles is ook nog nieuw. We moeten nog iets meer testen om al het potentieel uit de machine te halen. Maar ik kan KTM niet genoeg bedanken. Dit was een baan die normaal gesproken erg lastig is, dus het is ongelofelijk om het podium te betreden."