Binder snelste op verregende MotoGP-testdag in Mugello

Daags na de Grand Prix van Italië is het MotoGP-circus blijven hangen op het Autodromo Internazionale del Mugello, waar de tweede collectieve test tijdens het huidige seizoen gepland stond. Voor de vijf fabrikanten in het kampioenschap leek dat op voorhand een uitstekende gelegenheid om nieuwe ontwikkelingen te testen voor hun motorfietsen. Zo had KTM een aangepaste fairing voor de zijkant van de RC16 meegenomen als testitem. Brad Binder en Jack Miller konden daar weliswaar even mee rijden, maar veel kilometers konden ze er niet mee maken. Dat had weer te maken met het slechte weer in Toscane, waar hij vrijwel de gehele dag af en aan regende.

Het gevolg van de slechte weersomstandigheden is ook dat lang niet alle rijders de moeite wilden nemen om zich op de baan te laten zien. Zo ontbrak de gehele top-vier van de race van afgelopen zondag: Francesco Bagnaia, Enea Bastianini en Jorge Martín kwamen maandag helemaal niet in actie, terwijl Marc Márquez alleen een tweetal installatieronden reed. Dat gold eveneens voor Aleix Espargaró en VR46-teamgenoten Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi. Tegelijkertijd waren er dus zestien rijders die wel in actie kwamen, al maakten ze allemaal relatief weinig kilometers. Met 41 ronden was Luca Marini de productiefste rijder van het gezelschap, waarmee hij goed was voor ongeveer anderhalve race-afstand.

Op de ranglijst zou Marini aan het einde van de testdag uiteindelijk de derde positie bezetten met 1.49.051, die hij in de droge openingsfase van de dag al reed. Het halfbroertje van Valentino Rossi moest daarmee onder meer Binder voor zich dulden. De Zuid-Afrikaan van KTM klokte vroeg op de dag al 1.47.617 en dat was voldoende om aan het einde van de sessie bovenaan te staan. Pedro Acosta volgde op 0.033 seconde op de tweede plek, met Luca Marini namens Honda op de derde positie. De Italiaan was echter al 1,4 seconden langzamer dan Binder. Achter nummer vier Miller bezette Joan Mir de vijfde plaats, terwijl Maverick Viñales op de zesde plek de snelste rijder was die niet in droge omstandigheden reed.

Álex Rins kwam tot de zevende tijd op de testdag in Mugello op ruim tien tellen van Binder, gevolgd door Johann Zarco en Miguel Oliveira. Takaaki Nakagami completeerde de top-tien op bijna elf seconden achterstand, met Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori op P11. Raúl Fernández zag zijn testkans op de Aprilia RS-GP24 in het water vallen en kwam uiteindelijk tot de twaalfde tijd, voor Augusto Fernández en Fabio Quartararo. Franco Morbidelli en Álex Márquez completeerden het gezelschap dat een rondetijd noteerde.

Uitslag MotoGP-test Mugello