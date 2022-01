Die uitspraak deed Brad Binder tijdens de digitale teampresentatie van KTM op donderdag. Daar werd de nieuwe machine onthuld met een nagenoeg ongewijzigde kleurstelling ten opzichte van vorig jaar. De grootste verandering werd toegepast in het kader, KTM haalde Francesco Guidotti als de nieuwe teammanager. Binder hoopt in 2022 nog een stap te zetten op de MotoGP-ladder. Hij eindigde na een wisselvallig seizoen op de zesde plaats, een flinke verbetering ten opzichte van zijn debuutseizoen. De Zuid-Afrikaan kreeg een reputatie als ‘zondagsrijder’, vooral omdat hij dan vaak in rap tempo naar voren kwam. Op dat imago is hij echter niet trots. Meedingen om de wereldtitel betekent ook dat de kwalificaties op zaterdagmiddag goed moeten zijn.

“Ik kan je zeggen dat ik er wel wat slapeloze nachten van gehad heb in het verleden”, zei Binder over zijn kwalificaties. In 2021 stond hij slechts vier keer bij de eerste tien op de startopstelling. “Het slaapt niet lekker op zaterdagavond als je uit de achterhoede moet starten, maar ik denk dat ik daar vorig jaar toch wel een stapje gemaakt heb in de tweede helft van vorig jaar. Het was niet veel, maar ik ben toch wel wat vooruitgegaan. Ik moet op vrijdag en zaterdag nog een stap maken, maar op zaterdag ben ik al wat sterker geworden. De vrijdagen zijn nog altijd niet heel goed. Ik leer de motor steeds beter kennen en krijg steeds meer ervaring in de MotoGP, ik voel me comfortabel en kom steeds vlotter op snelheid. Ik hoop dat ik dat in mijn derde seizoen kan verbeteren.”

In zijn eigen stijl heeft Binder ook nog wat verbeterpunten gevonden. Zo maakt hij naar eigen zeggen vaak te veel meters waardoor hij onnodig veel tijd verspeelt. Dergelijke verbeteringen moeten hem, in combinatie met een verbeterde KTM verder naar voren helpen. “Soms duurt het bij mij iets langer om op snelheid te komen dan ik graag zou willen, maar het belangrijkste is het puntenaantal dat je op zondag mee naar huis neemt”, voegde Binder toe. “Gelukkig is het niet andersom, maar het zou wel enorm helpen als ik op vrijdag en zaterdag sterker zou zijn. Dan is de positie voor de race beter en dat zou het een stuk makkelijker maken op zondag.”

Op technisch vlak maakte KTM de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door, maar dat stagneerde in 2021. Daardoor liep Binder op een bepaald moment tegen een muur op en was de progressie van het Oostenrijkse merk ver te zoeken. “We gingen simpelweg niet snel genoeg van de ene naar de andere bocht”, legde Binder de vinger op de zere plek. “Zeker in de lagere versnellingen was de acceleratie niet goed genoeg. Het was niet omdat we het vermogen niet hadden, maar meer vanwege een gebrek aan grip. Het motorblok is geweldig, ik denk dat we een van de snellere blokken hebben op de grid. Als we het vermogen wilden gebruiken uit de bochten, dan ging dat niet makkelijk. Als de motor dan eenmaal met wielspin begint, dan kun je dat heel moeilijk stoppen.”