Jorge Martin begon eerder op vrijdag uitstekend aan het MotoGP-weekend in Motegi door de snelste tijd te rijden in de eerste vrije training. Met die goede klassering op zak verscheen de nummer twee in de WK-stand aan het vertrek van de tweede vrijdagse trainingssessie, waarin ook de eerste tien plekjes voor Q2 werden verdeeld. Om 15.00 uur lokale tijd (8.00 uur in Nederland) werd het startsein voor de training gegeven met een temperatuur van 28 graden Celsius en afwisselend zon en wat wolkenvelden.

De 21 coureurs verschenen allemaal kort na de start van de training al op de baan om aan hun eerste run van deze belangrijke sessie te beginnen. Meteen voerden zij het tempo op ten opzichte van de eerste vrije training, waarin Martin tot 1.45.192 kwam. De eerste serieuze richttijd werd gezet door Maverick Viñales, die 1.45.837 noteerde en daarmee bovenaan stond na de eerste getimede ronden. Met de volgende poging dook Brad Binder echter al onder de tijd van Martin uit de ochtendsessie door, waarna de Pramac Ducati-rijder zelf het heft in handen nam. Eerst klokte hij 1.44.895 als snelste tijd, met zijn volgende poging zette hij de klok stil op 1.44.724.

Na twintig minuten stond Martin met die tijd nog altijd op de eerste plaats, voor Binder, Viñales, Fabio Quartararo en Johann Zarco. WK-leider Francesco Bagnaia moest het toen nog doen met de negentiende stek. Op dat moment was Fabio di Giannantonio al op pad gegaan voor zijn tweede run van de training. De Gresini-rijder noteerde meteen een flinke verbetering en kwam naar de derde positie. Hij leek daarna een plekje in te moeten leveren, doordat Raul Fernandez bezig was met een goede verbetering. De Spanjaard van RNF Aprilia was na twee sectoren twee tienden van een seconde sneller dan de snelste tijd van Martin, toen hij in de tiende bocht onderuit schoof. Daardoor bleef hij op dat moment op de elfde positie staan.

Quartararo en Marquez crashen en lopen Q2 mis

Dat het tempo van de RNF Aprilia's wel degelijk goed is in Japan, werd ongeveer halverwege de training bewezen door Miguel Oliveira. De Portugees noteerde een flinke verbetering en kwam met 1.44.498 naar de eerste positie. Niet veel later sloot Quartararo aan op de tweede positie, eerst op een halve tiende en daarna op slechts 0.022 seconde van Oliveira. Met nog twintig minuten voor de boeg meldde Marc Marquez zich in de top-drie door op een kleine tiende naar de derde positie te gaan. In de tussentijd was het lang niet iedereen even goed vergaan. Dat gold onder meer voor Jack Miller, die in bocht 11 onderuit ging, terwijl Johann Zarco niet veel later even door het grind van bocht 10 ging.

De strijd om de tien plekken in Q2 werd echter pas in het laatste kwartier van de training beslecht. Eerst meldde Aleix Espargaro zich voor het eerst op de vrijdag aan het front door de snelste tijd naar 1.44.387 te brengen, waarop Binder antwoordde door 1.44.255 te rijden. Diverse coureurs sloten daarna aan achter de Zuid-Afrikaan van KTM, waardoor de top-veertien met nog tien minuten te gaan binnen 0.360 seconde zat. Daarna werd echter doorversneld, te beginnen met Di Giannantonio. De Gresini-coureur dook met 1.43.947 als eerste onder de 1 minuut en 44 seconden, al kon hij niet lang van de eerste plek genieten. Espargaro reageerde namelijk door even naar de eerste positie te komen, waarna Binder de klok met een ronderecord op 1.43.489 liet stoppen.

In de laatste minuten zetten diverse coureurs nogmaals aan om op de snelste tijd te jagen en een plekje in Q2 veilig te stellen. De tijd van Binder werd echter niet meer verbeterd, waardoor hij de vrijdag afsluit als de snelste man. Bagnaia verbeterde zich in de slotfase nog behoorlijk, maar strandde op 0.029 seconde op de tweede positie. Espargaro ging als nummer drie door naar Q2, gevolgd door Martin, Marco Bezzecchi en Di Giannantonio. De top-tien werd gecompleteerd door Zarco, Viñales, Pol Espargaro en Miller. Dat houdt in dat onder meer Quartararo en Marquez moeten proberen om zich via Q1 te plaatsen voor de strijd om pole-position. Ze sloten de training af op posities dertien en veertien, nadat ze allebei in de slotfase van de sessie een valpartij meemaakten. Ook Fernandez ging in de laatste fase - voor de tweede maal - onderuit.

De MotoGP vervolgt het raceweekend in Motegi zaterdag met de tweede vrije training. Die begint om 10.10 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 3.10 uur. Aansluitend vindt om 3.50 uur de kwalificatie plaats.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van Japan