Binder reageert op kritiek van ‘gevoelige’ Rossi

Rossi liet zich donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Doha kritisch uit over Binder en andere MotoGP-coureurs. De twee hadden afgelopen zondag een momentje in de eerste bocht. Rossi verloor daardoor een paar plekken en sprak donderdag over ‘een gebrek aan respect’ bij sommige rijders, waaronder Binder. Toen Motorsport.com hem vrijdagavond vroeg naar de uitspraken van de 42-jarige Italiaan, zei Binder: “Ik heb twee momenten met hem gehad. De eerste keer was [vorig jaar] in Oostenrijk waar we beide van de baan gingen, dat was begrijpelijk. Als het dan een tweede keer gebeurt, is het normaal dat iemand daar een beetje boos over is. Maar om eerlijk te zijn, ik heb hem niet geraakt en misschien is hij wat gevoelig. Ik heb volgens mij niets verkeerd gedaan. Ik zat naast hem en begon te remmen, hij liet de rem los en wilde de bocht aansnijden. En toen kon ik de rem ook loslaten, meer is het niet.”

Eindelijk verbetering

KTM kende een moeilijke periode in Qatar, maar boekte vrijdag toch wat progressie. Miguel Oliveira eindigde op slechts 30 duizendsten van een transferplek naar Q2. Binder kwam niet verder dan de achttiende plaats nadat hij een probleem had met de achterband, maar voelde dat er wel degelijk een verbetering gevonden is. “Op bepaalde vlakken hebben we stappen gezet, het remmen gaat iets vooruit en het insturen lijkt ook iets verbeterd”, aldus Binder. “Het is voor de eerste keer dat we de problemen echt aan konden pakken. Ik heb niet blij met de band in VT2, dat werkte voor geen meter. Ik reed op ijs en in de andere band zat een slag. Dat was vreemd. Maar het is al bij al toch wel iets positiever. Het team heeft deze week goed werk geleverd en het voelt alsof de motor beter werkt. Ik krijg door bepaalde veranderingen ook meer vertrouwen. We doen het goed, maar het is jammer dat we twee problemen hadden waar we eigenlijk geen invloed op hadden. Dat doen dan gelijk weer pijn als het gaat om een plek voor Q2.”