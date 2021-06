Binder over nieuwe KTM MotoGP-deal: “Wilde nergens anders heen”

Binder tekende na de Italiaanse GP in Mugello een nieuw driejarig contract bij KTM. De winnaar van de Tsjechische GP is daarmee tot het eind van 2024 verbonden aan het merk. “Ik ben heel gelukkig dat ik tot het eind van 2024 bij KTM mag blijven”, zei Binder, die naar eigen zeggen geen gesprekken voerde met andere fabrikanten. “Dat zijn toch weer drie jaar erbij en dat is fantastisch. Het is fijn dat KTM en Red Bull zoveel vertrouwen in me hebben. Ik kijk uit naar een mooie en solide toekomst samen. Ik zag geen enkele reden om ergens anders heen te gaan, ik wist dat ik hier de komende jaren wilde rijden. Ik heb me er geen zorgen over gemaakt, maar ik ben blij dat de bevestiging er nu is.”

De Zuid-Afrikaan is daarmee straks tien jaar werkzaam voor KTM. Namens dat merk werd hij in 2016 wereldkampioen Moto3 en was hij ook jarenlang succesvol in Moto2 voordat hij rechtstreeks overstapte naar de KTM-hoofdmacht in MotoGP. “Ik ben al lange tijd verbonden aan KTM en het is duidelijk dat we samen nog altijd stappen maken. Ik heb het gevoel dat we net begonnen zijn, er komt nog veel moois aan. Dit is waar ik wil zitten. Het gaat om een driejarig contract, dat is gewoon een hele mooie beloning.”

Binder staat na zeven wedstrijden op de negende plaats in het kampioenschap. Teamgenoot Miguel Oliveira is hem na zijn succes in Barcelona voorbijgestoken. Hij heeft een eenjarig contract met een optie voor 2022. Die optie wordt naar verwachting binnenkort ook geactiveerd.