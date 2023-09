Binder blij met nieuw KTM-chassis: Maar het is nog maar dag één

Tijdens het MotoGP-weekend van San Marino kreeg KTM-testcoureur Dani Pedrosa de eer om met het nieuwe carbon-chassis te rijden. De Spanjaard noteerde direct zowel in de sprint- als in de hoofdrace een vierde positie, wat een opmerkelijk goede prestatie was. De Oostenrijkse renstal heeft in Motegi ervoor gekozen om ook de vaste rijders Brad Binder en Jack Miller van het nieuwe chassis te voorzien en ook deze coureurs lieten direct goede resultaten zien. Binder was zelfs tijdens de vrijdagtrainingen de snelste en reed en passant ook nog het acht jaar oude baanrecord uit de boeken. Toch blijft de Zuid-Afrikaan voorzichtig en wil hij niet te vroeg juichen.

"Het is zeker zo dat het nieuwe chassis voor wat meer grip aan de achterkant zorgt en dat is ook waar ik om vroeg", vertelt de KTM-coureur na afloop van de vrijdagse oefensessies. "Het is heel fijn dat we dat hebben en het helpt ons zeker. Grip levert namelijk snellere rondes op." Zoals gezegd kreeg Pedrosa in San Marino al de kans om met het nieuwe chassis te racen en was hij daar veel sneller dan de reguliere coureurs, wat voor Binder een grote verrassing was: "Hij liet ons daar zijn hielen zien. We wisten toen zeker dat het testteam goed werk heeft verricht en dat ze iets hebben gevonden dat heel goed werkt. Maar het is nog maar dag één, dus ik ben nog een beetje voorzichtig. We zullen het zien. Ik voel me beter en heb het idee dat ik beter op de motor kan rijden zoals ik wil, want ik heb dus meer grip aan de achterkant."

KTM-teamgenoot Miller was ook te spreken over het nieuwe chassis, al crashte hij met de nieuwe onderdelen tijdens zijn snelle ronde. De Australiër had tijdens de Misano-test al een keer met de noviteiten mogen rijden en voelde in Motegi direct weer dat het chassis doet waarvoor het gemaakt is. "Ik hou mijn vingers gekruist dat we dit de rest van het seizoen kunnen doorzetten", vertelt de 28-jarige coureur. "Het voelt goed, we hebben een stap gezet. We kunnen nu weer het gevecht aan met deze jongens [Ducati] op het gebied van grip en we hebben ons verbeterd op de gebieden waar we dat graag wilden." De viervoudig MotoGP-racewinnaar noemt direct ook een wensenlijstje voor een volgende verbetering op: "We hebben nog heel wat werk te verzetten op het gebied van elektronica."