Binder: MotoGP-rijders zijn geen superhelden

Binder eindigde tijdens zijn debuutrace op de dertiende plaats, dat resultaat had stukken beter kunnen zijn zonder een bijna-crash in de zevende ronde. In die bewuste ronde verloor Binder maar liefst 26 seconden, gedurende de rest van de sessie klokte hij tijden die hem op het podium hadden kunnen brengen. Binder baalde van de fout en maakte excuses richting het team, maar de Zuid-Afrikaan zag tijdens de eerste race ook dat de andere MotoGP-rijders geen superhelden zijn. “Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat MotoGP-rijders ook menselijk zijn”, sprak Binder voorafgaand aan de GP van Andalusië. “Het zijn niet de superhelden die ze lijken wanneer je als jongeling in de lagere klassen rijdt. Het is geweldig dat ik me nu realiseer dat ik het hier ook goed kan doen, ik denk dat ik het nu verdien om hier te zijn. Ik voel me voor dit weekend behoorlijk ontspannen en ik kijk er erg naar uit.”

Over de debuutrace van Binder: Uitgelicht: De podiumwaardige race van MotoGP-debutant Binder

Na een sterk debuut gaat Binder de afstelling van de KTM RC16 niet heel erg aanpassen, maar hij richt zich op het verbeteren van zijn stijl in bepaalde bochten. “Ik denk dat de motor op dit moment heel goed werkt, ik weet waar ik als rijder beter kan worden”, vervolgde hij. “Dan gaat het voornamelijk om het uitkomen van de bochten op een recht stuk. Volgens mij doe ik het heel goed bij het insturen van de bocht, het remmen gaat ook goed. Maar mijn gebrek is nog een beetje het zo snel mogelijk oppikken van de motor en het vermogen te gebruiken. Dat is waar ik aan ga werken, als dat lukt kan ik het goed doen dit weekend.”

Binder, de eerste Zuid-Afrikaanse rijder in de topklasse van de Grand Prix-racerij sinds Shane Norval in 2000, begon vrijdagochtend sterk aan het tweede raceweekend in Jerez. Hij eindigde in de eerste training op de derde plaats.