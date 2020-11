Binder over MotoGP-debuut: “Het had zoveel mooier kunnen zijn”

Binder werd na afloop van de Grand Prix van Portugal gehuldigd als beste rookie van het seizoen. In de strijd om die titel versloeg hij Alex Marquez en Iker Lecuona. Het absolute hoogtepunt van Binder kwam al vroeg in het kampioenschap met de verrassende overwinning in de Grand Prix van Tsjechië, waar hij op een raar oppervlak domineerde. Ook maakte hij gedurende het seizoen indruk met zijn tempo in de race, maar dit resulteerde lang niet altijd in een goede uitslag. Binder crashte een paar keer in de eerste ronde en kreeg voor de Grand Prix van Europa een long lap-penalty voor het veroorzaken van zo’n crash.

“Als ik terugdenk aan mijn eerste seizoen in de MotoGP, denk ik vooral aan alle races die goed hadden kunnen zijn”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com hoe hij zijn seizoen zou omschrijven. “Ik heb zoveel fouten gemaakt, het is niet eens grappig meer. Het is vreemd. We hebben een paar goede dagen gehad en we hebben wat dagen gehad waarop ik voelde dat het heel goed had kunnen zijn, maar dat ik het gewoon niet voor elkaar kreeg. Het is al met al een enorm leerzaam seizoen geweest. Ik hoop dat ik deze winter kan gebruiken om te reflecteren op alles wat ik geleerd heb en dat ik dat in mijn voordeel kan gebruiken als we volgend jaar weer starten.”

Binder begint dan aan zijn tweede seizoen in het fabrieksteam. Pol Espargaro, die tot op heden de leider was binnen de formatie, is richting Honda vertrokken. Binders oude rivaal Miguel Oliveira zal derhalve promotie naar de fabrieksformatie maken. De KTM RC16 was in 2020 een van de beste motoren op de grid, ondanks dat het project nog altijd behoorlijk jong is. Gevraagd of hij op technisch vlak nog wensen heeft voor de nieuwe motorfiets, zei Binder: “Het gaat dan om zaken die iedere coureur wil als hij een nieuwe motor krijgt: meer snelheid en een motor die nog beter is in de bochten”, vervolgde hij. “Maar de jongens van het testteam hebben een duidelijk idee waar we voor 2021 aan moeten werken. Het testteam heeft altijd hard gewerkt en ik verwacht dat we een goede update krijgen voor volgend seizoen.”