Binder na MotoGP-debuut: “Geleerd dat ik alles fout deed”

De 24-jarige Binder miste de wereldtitel in de Moto2 op een haar na, maar maakte wel zijn MotoGP-debuut bij KTM. Aangezien Johann Zarco zijn contract inleverde bij de renstal uit Mattighofen, kreeg Binder direct promotie naar het fabrieksteam. Aanvankelijk zou hij bij het satellietteam van Hervé Poncharal beginnen aan zijn loopbaan op het hoogste niveau. Binder crashte woensdag aan het eind van de dag en was de langzaamste met de KTM RC16, hij kreeg gedurende de tweedaagse test vooral door wat hij niet moet doen op deze zwaardere machine.

“Het draait er vooral om dat je de lijnen anders rijdt en om het oppikken van de motor uit de bochten, de manier waarop je de acceleratie gebruikt”, verklaarde Binder tegenover onder andere Motorsport.com. “Het is waanzin. Je gebruikt de gashendel zoveel meer, zelfs meer op een GP-motor dan op de Moto2-fiets. Je denkwijze moet helemaal anders zijn. Het is heel moeilijk om dat in m’n hoofd op een rijtje te krijgen. Het is zoiets waar ik gedurende de dagen steeds beter in werd, maar ik deed nog altijd allerlei dingen verkeerd. Het is best lastig."

Gevraagd wat hij dan precies verkeerd deed, zei hij: “Wat ik verkeerd deed was dat ik te laat remde, voorbij de bocht schoot en vervolgens niet op het gas ging.” Een van de belangrijkste lessen was daarom dat hij eerder moet remmen: “Het gebeurde me best vaak dat ik volledig langs de apex van de bocht schoot. In plaats daarvan moest ik eerder remmen, de apex raken en dan werken aan het uitsturen van de bocht. Ik maakte gewoon veel te veel meters.”

'Pedrosa wilde me graag helpen'

Eerder op de dag deed de voormalig Moto3-kampioen een poging om teamgenoot Pol Espargaro te volgen, maar Binder realiseerde zich al snel dat de Spanjaard "bijzonder snel was" en "binnen een paar bochten aan de horizon verdween". Binnen KTM had Binder wel de ondersteuning van veelvoudig MotoGP-racewinnaar Dani Pedrosa, die tegenwoordig als testrijder in dienst is bij de Oostenrijkse fabrikant.

“Op een gegeven moment voelde het alsof ik de weg volledig kwijt was en toen hebben we gevraagd of Dani me een beetje wilde helpen", vervolgde hij. "Hij heeft me een aantal waardevolle dingen laten zien. Hij wilde me graag helpen. Ik heb daarmee wel echt geluk, ik reed m’n snelste ronde terwijl ik in zijn spoor zat. Op dat moment zag ik dat ik bijna alles verkeerd deed. Ik merkte hoe snel hij door de bochten gaat en de motor weer overeind brengt om uit te bocht te komen. Ik stuurde gewoon in, schoot door de apex heen en deed het vrij beroerd.”

Met medewerking van Lewis Duncan