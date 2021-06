Binder verlengt MotoGP-contract met KTM tot en met 2024

De samenwerking tussen Brad Binder en KTM gaat terug tot 2009, toen hij debuteerde in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. In 2012 reed hij op een Kalex KTM in de Moto3, waarna hij via Ambrogio Racing in 2015 bij Red Bull KTM Ajo belandde. Dat bleek het begin van een samenwerking die tot op de dag van vandaag voortduurt en dus ook in de aankomende jaren verdergaat. Dinsdag maakte Red Bull KTM Factory Racing bekend dat Binder een nieuw contract heeft getekend dat hem tot en met eind 2024 aan de renstal bindt.

“Ik ben heel, heel blij dat ik voor nog drie jaar bij KTM getekend heb, wat de samenwerking naar tien jaar gaat tillen”, vertelde Binder, die weet hoe bijzonder zo’n relatie met een renstal is. “Het is ongelooflijk om zo lang bij deze fabrikant te zitten en we hebben altijd een goede relatie gehad. Ik ben extreem blij in KTM-kleuren, dus het tekenen van dit lange contract geeft nog meer voldoening. Het is cool om zo’n geloof en steun van een bedrijf te krijgen. Het is een eer. Vanaf hier kunnen we focussen om onszelf naar voren te brengen. We zitten er niet heel ver vandaan en het zou heel mooi zijn om samen iets geweldigs te doen. Het is spannend om te zien wat de komende jaren gaan brengen.”

Contract kwam 'heel eenvoudig' tot stand

In dienst van KTM werd Binder in 2016 wereldkampioen in de Moto3 door zeven keer te winnen en veertien keer op het podium te staan. Hij promoveerde vervolgens met het team van Aki Ajo naar de Moto2, waar hij in drie jaar acht zeges zou pakken en achtste, derde en tweede werd in het kampioenschap. In 2020 volgde de stap naar het KTM-fabrieksteam in de MotoGP. Binder baarde opzien door al in zijn derde MotoGP-race te winnen tijdens de Grand Prix van Tsjechië. Uiteindelijk werd hij elfde in de titelstrijd en beste rookie van het jaar. Na zes races in 2021 bezet hij de achtste plek in het kampioenschap, met de vijfde plaats in Portugal en Italië als beste resultaat.

Pit Beirer, motorsportdirecteur van KTM, zei dat het afsluiten van een nieuw contract met Binder ‘heel eenvoudig’ was. “We houden van Brad als racer en wat hij naar het team, de fabriek en de MotoGP brengt. Hij was bovendien heel enthousiast om zich lang aan ons te verbinden en dat zegt veel over onze progressie en onze potentie binnen dit kampioenschap. Soms vind je een rijder en een mentaliteit die bij je eigen filosofie past. Het feit dat Brad in een periode van tien jaar met ons helemaal naar de top is gekomen, dat is een bijzonder verhaal. We zijn er trots op om met hem verder te gaan en samen nieuwe doelstellingen te formuleren.”

Sinds begin dit seizoen heeft Binder in Miguel Oliveira een nieuwe teamgenoot bij het fabrieksteam van KTM. De verwachting is dat de Portugees, die afgelopen winter over kwam van satellietteam Tech3, volgend jaar ook in de kleuren van de fabrikant uitkomt. Bij Tech3 lijkt er intussen geschoven te gaan worden qua personele bezetting. KTM heeft de optie om het contract van Danilo Petrucci te verlengen niet geactiveerd. Remy Gardner en Raul Fernandez, de rijders van Ajo in de Moto2 en de leiders in dat kampioenschap, zijn de voornaamste kandidaten om in 2022 naar de MotoGP te promoveren.