Binder pleit voor minder MotoGP-races: "Huidige format heeft een prijs"

Het aantal MotoGP-races werd in 2023 in een klap verdubbeld door de komst van de sprintraces. De zaterdag staat nu in het teken van de korte race, die de lengte van ongeveer de helft van een Grand Prix heeft. Tijdens de twintig raceweekenden zouden daardoor 40 races verreden worden, al werd de sprintrace in Australië uiteindelijk geschrapt wegens slechte weersomstandigheden. Komend seizoen groeit het aantal races verder naar maar liefst 44 races, verdeeld over een recordaantal van 22 raceweekenden.

Het leidt her en der tot zorgen over de druk die hierdoor op de rijders en de teams komt te staan. Dat is iets waar Brad Binder wel begrip voor heeft. In gesprek met Corse di Moto benadrukt de KTM-rijder dat de seizoenen behoorlijk druk zijn. "Het zijn veel races", trapt de rijder uit Potchefstroom af. "Mijn perspectief is anders dan die van anderen, omdat ik niet ieder weekend naar huis kan gaan. Ik zit van januari tot december in Europa, ik ben hier om te strijden en mijn werk te doen. Ik ga in december en hopelijk even in juli naar huis, maar het komende seizoen wordt iets korter. Ik hou ervan om te strijden en dat is wat ik wil doen."

Afgelopen seizoen werden er meer crashes en meer blessures genoteerd in de MotoGP dan in voorgaande jaren, iets wat deels is toe te schrijven aan de toevoeging van de sprintraces. Zou de sport er dan goed aan doen om het aantal races ietwat terug te brengen, bijvoorbeeld door minder raceweekenden te organiseren? "Dat denk ik", oordeelt Binder. "We hebben veel weken achter elkaar waarin we reizen. We steken er als rijders veel energie in en nemen veel risico's om ieder weekend aan twee races deel te nemen en dat heeft een prijs. Uiteindelijk is dit echter waar ik van hou en ik ben absoluut voorstander van racen."

De sprintraces zijn op zichzelf dan ook niet het probleem volgens Binder, die naar eigen zeggen misschien nog wel meer plezier beleeft aan de korte races dan aan de Grands Prix. "Het is apart, want ik heb me gerealiseerd dat de sprintrace fysiek veel zwaarder is dan de Grand Prix. In de hoofdraces moet je nadenken over bandenslijtage en andere zaken, terwijl de sprint vanaf de start tien tot twaalf ronden aanvallen is", aldus Binder. "Eerlijk gezegd vind ik de sprintraces iets leuker, want ik hou er meer van om op de limiet te zitten dan om het einde te moeten halen met de banden."