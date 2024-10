Binder troeft Márquez af met snelste tijd in MotoGP-training Japan

Het MotoGP-weekend op Mobility Resort Motegi begon vrijdag met wisselende weersomstandigheden in de eerste vrije training. Door meerdere kleine regenbuitjes werd het asfalt weliswaar nooit nat genoeg voor regenbanden, maar wel hield het de rijders lange tijd in de pits. Uiteindelijk was regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia de snelste, voor Jorge Martín en Fabio di Giannantonio. Zij begonnen dus met het beste gevoel aan de tweede vrijdagtraining, waarin de tien snelste rijders een plekje in Q2 konden veiligstellen.

Bij de start van de sessie om 15.00 uur lokale tijd - 08.00 uur in Nederland - was het droog en probeerde het zonnetje zelfs even door de bewolking te komen. Vrijwel alle rijders verschenen dan ook meteen op het asfalt om aan de training te beginnen en wat van de 's ochtends verloren tijd in te halen. Lang duurde het vervolgens niet voordat de snelste rijders van de eerste vrije training zich bovenaan de ranglijst meldden. Eerst deed Martín dat door met zijn tweede ronde 1.44.320 te noteren, waarna Bagnaia die tijd aanscherpte tot 1.44.072. Terwijl de Ducati-rijder als snelste terugkeerde naar de pits, noteerde Augusto Fernández in bocht 10 de eerste crash van de sessie.

De GasGas Tech3-rijder was niet de enige rijder die in de eerste helft van de training iets meemaakte. Na zo'n 25 minuten trainen zorgde Raúl Fernández voor gele vlaggen door in bocht 3 tegen de vlakte te gaan met zijn Trackhouse Aprilia. Enkele minuten later crashte ook Enea Bastianini. De Ducati van de Italiaan liep bij de val in bocht 14 behoorlijke schade op door diverse salto's in de grindbak. Bagnaia had intussen nog altijd de snelste tijd in handen, gevolgd door Martín, nieuwe nummer drie Maverick Viñales en Pedro Acosta op de vierde positie. Ook Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio Marc Márquez, Bastianini, Fabio Quartararo en Jack Miller hadden op dat moment een plekje in Q2 in handen.

Veel verbeteringen in slotfase

In het laatste kwartier barstte de strijd om de tien startbewijzen voor Q2 pas echt los. Het leidde al snel tot een nieuwe snelste tijd voor Brad Binder, die met 1.43.879 als eerste onder de 1 minuut en 44 seconden dook. Vervolgens greep Acosta de kop door een ruime tiende onder de tijd van zijn toekomstige teamgenoot bij KTM te duiken. Bagnaia evenaarde die 1.43.754, waarna Martín de eerste positie met vijf minuten te gaan alleen in handen nam door 1.43.568 te noteren. Ook die tijd bleek niet genoeg om bovenaan te eindigen in de training, doordat Binder de eerste plek heroverde met 1.43.436. Vlak daarvoor wat teamgenoot Miller gecrasht in bocht 3, terwijl Johann Zarco in bocht 5 onderuit ging.

Binder's tijd zou uiteindelijk standhouden in de laatste minuten, waardoor de Zuid-Afrikaan zich als snelste plaatste voor Q2. Marc Márquez kwam tot op 0.033 seconde voor de tweede plek, met Martín op P3. Ook Acosta en Bastianini eindigden binnen twee tienden van Binder, gevolgd door Viñales op de zesde stek. Bagnaia besloot de tweede vrijdagtraining met de zevende tijd, terwijl Álex Márquez, Di Giannantonio en Bezzecchi de top-tien completeerden en een plek in Q2 veiligstelden. Onder meer Miller, Franco Morbidelli, Quartararo en Aleix Espargaró vielen buiten de boot en moeten zich zaterdag al in Q1 melden.

Het MotoGP-weekend in Japan wordt zaterdagochtend om 03.10 uur Nederlandse tijd vervolgd met de tweede vrije training. Direct daarna begint de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van Japan