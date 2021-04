Binder: Situatie bij KTM is niet heel beroerd

KTM was tijdens de eerste twee races in Qatar niet vooruit te branden. Binder en teamgenoot Miguel Oliveira eindigden tijdens de openingsrace buiten de top-tien. Binder verbeterde zich een week later naar de achtste plaats, maar Oliveira kwam niet verder dan de vijftiende stek. In Portimao moest meer verbetering geboekt worden, maar Oliveira kon zijn huzarenstukje van afgelopen najaar niet reproduceren. Toen domineerde hij, tijdens de meest recente editie crashte de Portugees. Binder op zijn beurt begon vanaf de achttiende startplaats aan de Grand Prix van Portugal en reed naar de vijfde stek.

Ondanks die goede inhaalrace zijn de KTM-mannen niet blij met de bandenkeuze. Bandenleverancier Michelin is dit jaar een stap zachter gegaan met de voorbanden en dit biedt de KTM-rijders niet genoeg steun in de bochten. De RC16 is doorgaans het beste op voorbanden die zo hard mogelijk zijn. Desondanks reed Binder in de Portugese GP met de symmetrische medium in plaats van de hardste asymmetrische band. De Zuid-Afrikaan stelt dat de situatie voor KTM niet zo slecht is als het lijkt.

“We hebben zeker niets aan de voorkant nodig, dat is duidelijk”, zei Binder over eventuele verbeteringen. “Ik heb het idee dat we daar nog wel vooruitgang kunnen boeken. Het is duidelijk dat de eerste drie races niet zo goed waren als we hadden gewild, het is heel erg pittig geweest. Maar het belangrijkste is dat we blijven werken en dan krijgen we het vanzelf goed. Bij KTM hebben we ontzettend veel kennis en ik weet zeker dat ze het oplossen. Ik hoop dat we het vroeg of laat op een rij krijgen, maar we staan er niet heel beroerd voor.”

Zoektocht naar meer stabiliteit

Binder boekte in Portugal een beetje vooruitgang met het gedrag aan de voorkant van de machine, maar stelt dat hij nog heel voorzichtig moet zijn in het eerste deel van de remzone en bij het insturen van de bocht. Uitgerekend die twee factoren zijn van groot belang voor het rijden van rappe rondetijden met de RC16. “De zachte voorband is een probleem voor ons, maar we hebben onszelf geholpen door een kleine verbetering te boeken. Op dat vlak hebben we een kleine stap gemaakt”, aldus Binder. "Het probleem is dat we heel voorzichtig moeten zijn aan de voorkant. Ik kan niet heel hard remmen en de motor in de bocht gooien, dan vlieg je er meteen af. Het is een lastige situatie, maar we werken hard om onze motor aan te passen. Wat betreft het racetempo hebben we zeker een goede stap gemaakt, maar ook in de kwalificaties moeten we dat nog doen. We hebben nog geen gekke dingen gedaan om de motor te verbeteren, maar we hebben vooral gezocht naar meer stabiliteit. Dat is zo’n beetje de enige verandering, het is niet ver van wat we tot nu toe gedaan hebben. We moeten accepteren wat we hebben en proberen daar het beste van te maken.”