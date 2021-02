Binder: KTM is klaar voor strijd om wereldtitel in MotoGP

KTM scoorde vorig jaar drie overwinningen waarvan de eerste van Binder in Tsjechië toch wel het meest verrassend was. Tech3-rijder Oliveira, nu de teamgenoot van Binder, schreef daarnaast de GP’s in Stiermarken en Portugal op zijn naam. Die overwinningen resulteerden erin dat KTM de concessies voor komend seizoen nu kwijt is, maar ondanks dat heeft het merk nog altijd een uitzonderingspositie als het gaat om de ontwikkeling van het motorblok. Andere fabrikanten dachten dat KTM hier gebruik van gaat maken door een ‘super motor’ te bouwen, maar teambaas Pit Beirer heeft gezegd dat het merk dit niet doet.

Op de vraag of KTM klaar is om een gooi naar de wereldtitel te doen, zei Binder: “Ik geloof het wel, ik denk dat we een extreem competitief pakket hebben. Vorig seizoen hebben we laten zien hoe sterk we zijn, ik denk dat we alleen maar beter worden. Dus ja, ik geloof echt dat we hebben wat nodig is om voor de wereldtitel te vechten en ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen. Maar we moeten alles stap voor stap doen, laten we bekijken hoe het gaat.”

De RC16 blijft in de basis hetzelfde als vorig jaar, maar toch hebben de rijders veel te doen als de wintertests eenmaal beginnen: “Om eerlijk te zijn weet ik op dit moment niet wat we qua updates hebben”, reageerde Binder op een vraag van Motorsport.com. “We hebben veel testwerk te doen, er moet veel geprobeerd worden. Maar zover ik weet is de basis over het algemeen hetzelfde. Over het algemeen hebben we zeker een klein voordeel omdat we als enige een beetje mogen spelen [met de krachtbron]. Ik weet dat de jongens op de fabriek ontzettend hard gewerkt hebben en ik heb er vertrouwen in dat ons pakket in dit seizoen nog sterker is. We stonden er vorig jaar niet ver af, maar ik denk dat kleine veranderingen kunnen helpen.”