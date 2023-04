Binder klopt Bagnaia en Miller in Spaanse sprintrace

Aleix Espargaro mocht de vierde sprintrace van het seizoen van pole-position aanvangen. De Aprilia-rijder, die in de derde training bijna een kat aanreed, was in de kwalificatie twee tienden sneller dan Jack Miller en Jorge Martin. Op de tweede startrij mochten Brad Binder en titelverdediger Francesco Bagnaia plaatsnemen. Plus wildcardrijder Dani Pedrosa, die met de KTM het snelst was geweest in de eerste training en de vrijdag uiteindelijk afsloot op P3. WK-leider Marco Bezzecchi moest het doen met de dertiende startplek. Fabio Quartararo was slechts zestiende. Voor Alex Rins, de winnaar van de vorige Grand Prix (Amerika), liep de kwalificatie nog slechter af: P18.

De korte wedstrijd over twaalf ronden werd verreden onder zonnige omstandigheden. Met 30 graden Celsius en een asfalttemperatuur 50 graden was het bovendien zeer warm. De meeste rijders vertrokken met een medium band voor en een soft achter, waaronder Aleix Espargaro, Miller, Binder, Bagnaia en Quartararo. Martin ging voor de harde band voor en medium achter. Pedrosa verkoos een dubbele medium.

Rode vlag na de start

Miller kwam bij het startschot uitstekend weg en pakte voor de eerste bocht de leiding. Binder sloot aan op de tweede plek, met Aleix Espargaro op P3 en Bagnaia als vierde. Achterin ging het in de openingsronde mis bij bocht 2. Alex Marquez verloor de macht over het stuur van zijn Ducati en ging onderuit. Hij nam Franco Morbidelli en Bezzecchi mee in zijn val. Ook Augusto Fernandez was betrokken bij het incident. Het voorval leidde tot een code rood en de race werd stilgelegd.

De pitstraat ging om 15.13 uur weer open en ruim vijf minuten later klonk voor de tweede keer het startschot. Opnieuw kwamen de fabrieksmachines van KTM goed weg. Deze keer lukte het Binder om de kop te pakken. Miller sloot aan op de tweede plek, voor Martin en Bagnaia. Aleix Espargaro viel terug naar de vijfde plek. Martin, Miller en Bagnaia hadden het in de eerste ronden flink met elkaar aan de stok. De drie haalden elkaar meerdere keren in. Binder wilde er tussenuit knijpen, maar slaagde niet in die missie. Aan het einde van de derde ronde ging Miller voorbij aan KTM-teammaat Binder. Ducatist Bagnaia voerde vervolgens de druk op bij Binder.

KTM maakt de dienst uit

In de zesde ronde gleed pole-man Aleix Espargaro in vijfde positie onderuit in bocht 9. Hierdoor schoven achtervolgers Miguel Oliveira en Pedrosa een plekje op. Met nog drie ronden te gaan, vloog Binder voorbij Miller op het rechte stuk achterop het circuit. Maar de Zuid-Afrikaan ging te wijd in de daaropvolgende bocht en moest de koppositie weer teruggeven. Een ronde later gebeurde precies hetzelfde. In de laatste ronde lukt het Binder dan toch. Miller ging na de machtsovername te wijd en zag ook Bagnaia voorbij komen.

Na elf ronden - door de herstart een ingekorte wedstrijd - finishte Binder als eerste. Hij won eerder dit seizoen ook de sprintrace in Argentinië. Bagnaia werd tweede, voor Miller. Martin eindigde op P4, Oliveira werd vijfde en Pedrosa zesde. Er waren ook sprintracepunten voor Maverick Vinales, Johann Zarco en Bezzecchi. Quartararo kwam niet verder dan de twaalfde plaats, voor Rins. Er waren ook valpartijen voor Alex Marquez, Takaaki Nakagami en Joan Mir.

In het kampioenschap leidt Bezzecchi nu met 65 punten. Bagnaia (62) staat tweede, Vinales (48) derde.

De hoofdrace van het Grand Prix-weekend gaat zondag om 14.00 uur van start.

Volledige uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Spanje 2023