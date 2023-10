Binder voor Miller in MotoGP-training Australië, Bagnaia naar Q1

Jorge Martin trapte het MotoGP-weekend in Australië eerder op vrijdag uitstekend af door de snelste tijd te rijden in de eerste vrije training. De Pramac-coureur was maar liefst zeven tienden van een seconde sneller dan naaste achtervolgers Augusto Fernandez en Maverick Viñales. Martin was dan op voorhand nadrukkelijk in beeld om in de tweede trainingssessie van de vrijdag rechtstreekse plaatsing af te dwingen voor Q2.

Diezelfde Martin kende geen optimale start van de trainingssessie. In zijn eerste run ging de Spanjaard twee keer in de fout, eerst in de vierde bocht en niet veel later ook in bocht 10. De foutjes bleven echter zonder gevolgen, waardoor de nummer twee in het kampioenschap na de eerste run op de vijfde positie kon plaatsnemen. De snelste tijd was op dat moment, na zo'n vijftien minuten trainen, in handen van Brad Binder. De Zuid-Afrikaan van KTM had 1.29.365 op de klokken gezet en bleef daarmee Marco Bezzecchi, teamgenoot Jack Miller en Pol Espargaro voor. Eerder in de sessie had Alex Marquez de eerste positie even in handen, voordat Raul Fernandez en later Miller en Fabio di Giannantonio er onderdoor doken.

Na zo'n twintig minuten begonnen diverse rijders aan hun tweede run van de training, onder wie ook Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen kende al geen vlekkeloze eerste training met een kleine crash in bocht 10 en op precies dezelfde plek ging hij ook in de tweede oefensessie van de vrijdag onderuit. Viñales begon vrijwel gelijktijdig met het aanscherpen van zijn tijd. Zijn eerste poging leverde hem de tweede positie op, al moest hij die nog inleveren wegens de gele vlaggen die door het incident van Marquez werden gezwaaid. Zijn tweede poging bleef wel staan en was eveneens genoeg voor de tweede stek op een halve tiende van Binder.

KTM's maken indruk in snelle slotfase training

De strijd om de tien plekken in het tweede kwalificatiedeel zou echter pas in de tweede helft van de training echt op gang komen. Fabio Quartararo gaf daarvoor het startsein door naar de derde positie te komen, waarop Di Giannantonio antwoordde door de derde plek zelf over te nemen. Even later ging de Gresini-coureur zelfs naar de eerste positie met 1.29.359, al kon hij daar niet bijster lang van genieten. Johann Zarco kwam met 1.29.266 onderdoor bij Di Giannantonio, al zou het tempo daarna nog verder worden opgevoerd. Zo nam Aleix Espargaro de regie kort even in handen, waarna teamgenoot Viñales met 1.28.649 bovenaan kwam te staan.

In het laatste kwartier zetten de coureurs nogmaals aan om een plekje in Q2 af te dwingen. Martin deed dat op uitstekende wijze door 1.28.299 te rijden en P1 over te nemen. Die rondetijd was sneller dan de snelste trainingstijd in de drie oefensessies van 2022 en zat slechts een halve seconde boven het ronderecord dat hij vorig jaar in de kwalificatie reed. In zijn kielzog kwam teamgenoot Zarco weer naar de tweede positie. Voor de laatste vijf minuten lieten de meeste rijders nog een nieuwe set banden monteren in de hoop dat ze daarmee een plekje in Q2 konden veiligstellen.



De nieuwe banden leverden Di Giannantonio even de tweede plek op, maar vervolgens zouden diverse rijders daar weer onderdoor duiken. Zo klokte Viñales 1.28.212 als nieuwe snelste tijd, waar Binder met 1.27.943 weer bijna drie tienden vanaf schaafde. Martin deed daarna nog twee serieuze pogingen om onder die tijd te duiken, maar zonder succes. Zodoende sloot Binder de vrijdag op Phillip Island af op de eerste positie. Teamgenoot Miller sloot in de allerlaatste fase op anderhalve tiende aan op de tweede positie, terwijl Viñales de sessie op P3 besloot.

Op een kleine drie tienden volgde Martin op de vierde positie, voor de verrassende Pol Espargaro en Bezzecchi. Di Giannantonio reed de zevende tijd, met Enea Bastianini op de achtste stek en Aleix Espargaro op de negende positie. De tiende positie en het laatste rechtstreekse plekje in Q2 was voor Zarco, die er daarmee voor zorgde dat er enkele grote namen aan de start van Q1 verschijnen. Dat geldt voor WK-leider Francesco Bagnaia, die de training op P11 afsloot, maar ook voor Marc Marquez (zestiende) en Quartararo (P17). Ook Luca Marini, de polesitter in Indonesië, moet via Q1 proberen door te dringen tot Q2.

Het MotoGP-raceweekend in Australië krijgt zaterdag een vervolg met de derde vrije training, die om 1.10 uur Nederlandse tijd van start gaat. Veertig minuten later begint de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP GP van Australië