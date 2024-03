Voortbouwend op zijn vorm aan het einde van vorig seizoen, waar hij regelmatig op het podium stond, heeft Brad Binder een sterke seizoensstart achter de rug. De Zuid-Afrikaan eindigde als tweede in zowel de sprint- als de hoofdrace in Qatar en was tevreden met de vooruitgang die zijn team KTM van zaterdag op zondag had geboekt.

Hoewel hij nog steeds het gevoel heeft dat hij dichtbij is om voor het eerst sinds 2021 weer een Grand Prix te kunnen winnen, gaf Binder toe dat het in Qatar leek alsof de Ducati-fabrieksrijders nog snelheid over hadden wanneer ze die nodig hadden. "Ik denk dat we, net als vorig jaar, er super dicht op zitten. We hebben echter nog niet laten zien dat we het kunnen", zei Binder. "Voor mij voelt het alsof ik altijd rond de honderd procent zit en ik denk dat zij een paar procent extra hebben wanneer ze het willen gebruiken. Ik wacht dus op dit laatste beetje hulp en dan proberen we het opnieuw."

De laatste overwinning van Binder was Oostenrijk 2021, toen hij op heroïsche wijze de laatste ronden op een natte baan op slicks bleef rijden en daarmee zijn tweede overwinning in de MotoGP binnenhaalde. Ook zijn team KTM staat sinds de Thaise Grand Prix van 2022 droog, toen Miguel Oliveira de hoogste trede van het podium bezette. Binder won vorig jaar wel twee sprints.

Ondanks de droogte is Binder ervan overtuigd dat het niet lang meer zal duren voordat hij weer de gouden trofee mee naar huis neemt. "Ik denk - met het hebben van zulke goede mensen zoals die van KTM achter me – dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we de sleutel tot succes zullen vinden," zei Binder over de kansen op een KTM-overwinning. Na een sterke start van het seizoen 2024 in Qatar staat Binder voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal van dit weekend op de tweede plaats in het kampioenschap, slechts twee punten achter koploper Francesco Bagnaia.