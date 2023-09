Binder reed over Bagnaia heen: "Nachtmerrie van iedere coureur"

Francesco Bagnaia ging zondag kort na de start van de Catalaanse Grand Prix hard onderuit bij het uitkomen van bocht 2. Daarbij maakte hij al een lelijke smak op het asfalt, om daarna over zijn benen gereden te worden door Brad Binder. De KTM-coureur kon niet uitwijken toen de WK-leider voor zijn neus op het asfalt belandde. Het incident maakte indruk op Binder, die tijdens de rode vlag al naar het medisch centrum op het circuit ging om poolshoogte te nemen bij Bagnaia. Tot zijn opluchting zag hij aldaar dat de Ducati-rijder op het oog redelijk in orde was, al erkende de Zuid-Afrikaan wel dat hij met het moment zijn ergste nachtmerrie meemaakte.

"Ik ben naar Pecco gegaan en hij leek in orde. Het moeilijkste is om weer op te stappen en door te gaan. Het goede is dat ik hem zag bewegen. Ik wist dat ik net zijn been - of benen, ik weet het niet - had geraakt, maar ik wist dat ik er genoeg overheen was om hem niet haaks te raken. Uiteindelijk is dit de ergste nachtmerrie van iedere coureur", vertelt Binder over het incident. "Het is al naar om daar iemand te zien, maar het is nog veel meer klote als je degene bent die hem raakt. Ik weet niet of hij helemaal in orde is, maar ik ben blij dat hij oké is. Ik heb hem opgezocht in het medisch centrum en hij lijkt honderd [procent]. Ik weet alleen niet of hij misschien iets met zijn been of benen heeft. Toen ik daar binnenliep, verwachtte ik niet hem te zien chillen. Hij leek in orde."

Later op zondag bracht Ducati de bevestiging van het positieve nieuws dat Bagnaia bij de crash geen breuken heeft opgelopen. Wel is zijn been behoorlijk gekneusd, al had de schade gezien het ongeluk vele malen groter kunnen zijn. Vlak daarvoor ging het in de eerste bocht overigens ook helemaal fout met zijn Ducati-teamgenoot Enea Bastianini, die onderuit ging en daarmee nog vier coureurs omver kegelde. Het is het tweede jaar op rij dat de eerste bocht van het Circuit de Barcelona-Catalunya een crash met meerdere rijders oplevert. Vorig jaar reed Takaaki Nakagami aldaar Bagnaia en Alex Rins uit de race. Dat het twee jaar op rij fout is gegaan, wijt Binder aan de aard van de bocht.

"Het ding is dat de eerste bocht in Barcelona een beetje verkanting heeft. Als je een meter verder naar rechts zit, wordt de bocht een heel stuk krapper en dan kunnen de lijnen elkaar kruisen. Dat is het probleem met deze start. Het is denk ik het karakter van de bocht, die trekt je naar binnen", legt Binder, die uiteindelijk zou uitvallen met technische problemen, uit. Door de nulscore liep hij in het kampioenschap ook niet in op Bagnaia, waardoor de achterstand nog altijd 94 punten bedraagt. Dat deerde hem echter niet. "Mijn enige prioriteit vandaag was dat ik niemand pijn heb gedaan. Natuurlijk heb ik hem wel pijn gedaan, maar niet heel erg. Het is wat het is."